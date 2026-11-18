बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. ये साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच सलमान खान ने फिल्म की कास्ट और क्रू को एक खास सरप्राइज देकर सभी को हैरान कर दिया है.

सलमान ने कास्ट और क्रू के लिए रखी खास पार्टी

सलमान खान अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं. एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल, 12 नवंबर को सलमान ने अपने पनवेल फार्महाउस पर फिल्म 'मातृभूमि' की कास्ट और क्रू के लिए एक खास पार्टी रखी थी. इस दौरान उन्होंने पूरी टीम को महंगी घड़ियां गिफ्ट कीं. इन घड़ियों की कीमत 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक बताई जा रही है.

25 लोगों को गिफ्ट कीं लग्जरी घड़ियां

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान ने अपने पनवेल फार्महाउस पर फिल्म की कास्ट और क्रू के लिए एक गेट-टुगेदर होस्ट किया था. बताया जा रहा है कि उन्होंने 25 लग्जरी घड़ियां गिफ्ट कीं. ये खास पार्टी फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के ठीक दो दिन बाद रखी गई थी.

Being Real Human ❤️ #SalmanKhan invites #Maatrubhumi team to his Panvel farmhouse, gifts each member luxury watches as a gratitude ✅ Salman Khan hosted the cast and crew of Maatrubhumi: May War Rest in Peace at his Panvel farmhouse on November 12. As a gesture of gratitude for standing by the film through its delays, he gifted each member a Swiss-made luxury watch — Always Bollywood (@AlwaysBollywood) November 17, 2026

टीम के सदस्यों को पहले बताया गया था कि फार्महाउस पर फिल्म के प्रमोशन और काम को लेकर बातचीत होगी. ऐसे में सभी को लगा कि ये एक नॉर्मल मीटिंग होगी, लेकिन सलमान ने महंगी घड़ियां देकर सभी को शानदार सरप्राइज दे दिया.

पुरुषों और महिलाओं के लिए चुने अलग-अलग ब्रांड

सलमान ने फिल्म से जुड़े करीब 20 से 25 लोगों को लग्जरी घड़ियां भेंट कीं. उन्होंने पुरुष और महिला सदस्यों के लिए अलग-अलग ब्रांड की घड़ियां चुनी थीं. ये घड़ियां कपूर वॉच कंपनी से खरीदी गई थीं. खास बात यह रही कि सलमान ने खुद सभी को ये तोहफे दिए.

इस पार्टी में फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया के अलावा चित्रांगदा सिंह, अंकुर भाटिया, विपिन भारद्वाज और तान्या देसाई भी मौजूद थे. वहीं, फिल्म के डायलॉग राइटर चिंतन शाह ने भी इस खास शाम में हिस्सा लिया. टीम के कुछ सदस्यों ने सोशल मीडिया पर पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं.

'मातृभूमि' के बारे में जानिए

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' देशभक्ति और युद्ध पर आधारित फिल्म है. इसमें सलमान खान 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, चित्रांगदा सिंह फिल्म में उनकी पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है और इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है.