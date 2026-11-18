एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने पति फहाद अहमद और बेटी राबिया के साथ मुंबई में रहती हैं. मुंबई की एक शांत कॉलोनी में बना उनका ये घर बाकी बॉलीवुड सितारों के घरों से काफी अलग है. हाल ही में उन्होंने अपने खूबसूरत बंगले का होम टूर कराया, जिसमें घर के हर कोने की झलक देखने को मिली.

घर में खूबसूरत गार्डन से लेकर बेटी राबिया के लिए खास टॉय रूम तक है. स्वरा भास्कर ने हाल ही में व्लॉगर नयनदीप रक्षित के व्लॉग में अपने घर का पूरा टूर दिया है. आइए देखते हैं स्वरा भास्कर का आशियाना अंदर से कैसा दिखता है.

विंटेज स्टाइल में बना है घर

स्वरा भास्कर मुंबई के एक पुराने ग्राउंड फ्लोर बंगले में रहती हैं. जहां मुंबई में ज्यादातर लोग ऊंची इमारतों में रहना पसंद करते हैं, वहीं स्वरा ने एक अलग तरह का घर चुना है. स्वरा के मुताबिक, इस घर में छोटे शहर जैसा सुकून और अपनापन महसूस होता है.

घर में है खूबसूरत गार्डन

ग्राउंड फ्लोर पर होने की वजह से स्वरा के घर में एक निजी गार्डन भी है. इस गार्डन में चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है.

लिविंग रूम में दिखता है किताबों से प्यार

स्वरा और फहाद के घर का लिविंग रूम विंटेज फर्नीचर, रंग-बिरंगे कुशन और अलग-अलग सजावटी चीजों से सजा हुआ है. यहां बड़ी-बड़ी बुकशेल्फ भी हैं. पूरे घर में स्वरा ने दिवारों पर वॉलपेपर लगवा रखा है.

स्वरा के घर का डाइनिंग एरिया लिविंग रूम से ही जुड़ा हुआ है. यहां एक लकड़ी की डाइनिंग टेबल और कुर्सियां रखी हैं. इसके पास ही फ्रिज भी रखा हुआ है..

बेटी राबिया के लिए खास टॉय रूम

घर में बेटी राबिया के लिए एक अलग से प्ले रूम बनाया गया है. इस कमरे में उसके खेलने के लिए कई तरह के खिलौने रखे गए हैं. साथ ही, इसकी सजावट भी बच्चों को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे ये कमरा काफी प्यारा लगता है.

स्वरा भास्कर के घर का किचन भी काफी सिंपल और खूबसूरत है. इसे व्हाइट थीम में सजाया गया है, जो इसे साफ-सुथरा और क्लासी लुक देता है.

स्वरा भास्कर का बेडरूम

स्वरा भास्कर ने अपने घर के बेडरूम की झलक भी दिखाई. उनका कमरा काफी सिंपल है. कमरे में विंटेज स्टाइल का फर्नीचर, लाल रंग के पर्दे और ac भी लगा हुआ है.

स्वरा भास्कर का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही स्वरा रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में नजर आई थी. इस सीजन के विनर शहजाद पूनावाला बने.

