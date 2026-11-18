बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. सोना ने सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' पर तंज कसा है. इसके साथ ही उन्होंने सलमान के साथ अपने करीब 10 साल पुराने विवाद को भी याद किया. सोना ने बताया कि सलमान की आलोचना करने के बाद उन्हें किस तरह की धमकियों और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.

सोना महापात्रा ने सलमान खान के गाने पर कसा तंज

सोना महापात्रा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने 20 साल के सफर के बारे में बात की. साथ ही उन लोगों को भी जवाब दिया, जो मानते हैं कि सलमान खान के खिलाफ बोलने की वजह से उनका बॉलीवुड करियर आगे नहीं बढ़ पाया.

अपने वीडियो में सोना ने कहा, 'हम 2026 के आखिर में हैं और एक प्रोफेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट के तौर पर मेरे 20 साल पूरे हो गए हैं. 'बोलो ना अभी नहीं आना', 'आज वेई' से लेकर 'आज तक तो पिहरी वारी जाओ रे बावरी' तक, मेरा सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं रहा.'

इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ अपने पुराने विवाद का जिक्र किया. सोना ने कहा, 'एक ऐसी बात है, जिसे मैं आप सभी के साथ फिर से याद करना चाहती हूं. साल 2016, यानी 10 साल पहले मैंने उस समय के सुपरस्टार सलमान खान की आलोचना की थी. उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान होने वाली थकान की तुलना रेप पीड़िता के अनुभव से की थी.'

सलमान की आलोचना के बाद मिली थीं धमकियां

सोना ने आगे बताया कि सलमान की आलोचना करने के बाद उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा, 'इसके बाद क्या हुआ, मुझे गैंगरेप की धमकियां मिलने लगीं. मेरी अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर शेयर की गईं. मुझे लगातार ट्रोल किया गया. मेरे परिवार और मेरी मां को भी गालियां दी गईं और धमकियां मिलीं. मुझे पुलिस में शिकायत तक दर्ज करानी पड़ी.'

20 years in music. 10 years since I called out Salman Khan. And now ‘Teri Sexy Beauty’ arrives in a film about our soldiers’ sacrifices! Bollywood, you do write the strangest punchlines. To everyone who mourned my lost career… save your condolences, I continue to have a gr8 1:)) https://t.co/5PTZ5WiKjQ — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) November 17, 2026

सिंगर ने बताया कि इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था. उन्होंने कहा, 'ये मामला इतना बढ़ गया था कि उस समय महिला और बाल विकास मंत्रालय संभाल रहीं मेनका गांधी ने भी इस पर ध्यान दिया था और महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार रोकने के लिए एक पहल शुरू की थी.'

प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ को लेकर भी सलमान पर साधा था निशाना

सोना ने साल 2019 में सलमान खान की एक और टिप्पणी पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उस समय सलमान ने प्रियंका चोपड़ा के अपनी फिल्म छोड़कर निक जोनास से शादी करने के फैसले पर टिप्पणी की थी. इसके अलावा उन्होंने अपने साथ बैठीं कैटरीना कैफ को लेकर भी कुछ बातें कही थीं.

इस बारे में सोना ने कहा, '2019 में उन्होंने एक बार फिर एक सफल महिला का मजाक उड़ाया था. प्रियंका चोपड़ा ने उनकी फिल्म करने के बजाय शादी करने का फैसला लिया था और सलमान ने इस पर टिप्पणी की थी. साथ ही उन्होंने अपने बगल में बैठीं अपनी को-स्टार कैटरीना कैफ को भी नजरअंदाज किया था. मैंने उस समय भी उनकी इस बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठाई थी.'

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, 'हां, हां, अपनी गहरी असुरक्षा को छिपाने के लिए शर्ट उतारकर किसी के रक्षक बनने का अंदाज मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करता.'

'सलमान से पंगा नहीं लिया होता तो बॉलीवुड में बड़ा करियर होता'

सोना ने बताया कि सलमान की आलोचना के बाद उन्हें साल 2019 में भी धमकियां मिली थीं. इसके बाद कई सालों तक लोगों ने उनके करियर को लेकर अफसोस जताया. सिंगर ने कहा, 'इसके बाद 2019 में भी मुझे कई धमकियां मिलीं. सालों से लोग मेरे पास आकर अफसोस जताते रहे हैं. वो कहते हैं- सोना, तुम कितनी टैलेंटेड हो. अगर तुमने सलमान खान से पंगा नहीं लिया होता, तो सोचो बॉलीवुड में तुम्हारा करियर कितना बड़ा होता.'

हालांकि, सलमान के नए गाने को देखने के बाद सोना ने ऐसे लोगों को जवाब दिया. उन्होंने दिवाली 2026 के दौरान केरल में अपने परिवार के साथ बिताए समय को याद करते हुए कहा, 'दिवाली 2026 पर मैं अपने परिवार के साथ केरल में थी. वहां ओट्टम थुल्लल का कार्यक्रम देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी. लेकिन मुझे मुंबई वापस आना पड़ा और इंस्टाग्राम खोलते ही एल्गोरिदम ने मुझे मिस्टर खान का नया मास्टरपीस दिखा दिया. ये फिल्म कथित तौर पर हमारे सैनिकों के बलिदान से प्रेरित है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे सुपरस्टार दो पैग पीने और हवाई जहाज बनने के बारे में गाना गा रहे हैं. ये देखकर मुझे उन लोगों की बातें याद आ गईं, जो मेरे बॉलीवुड करियर को लेकर अफसोस जताते थे. क्या यही वो कलात्मक दुनिया है, जिसे मैंने खो दिया? काश, मैं भी ऐसे 10 और गाने गा पाती, तो मेरा जीवन सफल हो जाता. पिछले 10 सालों को देखकर मुझे यकीन नहीं है कि आखिर किसके करियर के लिए सहानुभूति जताने की जरूरत है.'

'दूसरों के साम्राज्य में जगह पाना सफलता नहीं'

सोना ने आगे कहा कि लोग ताकतवर लोगों के आसपास रहने को ही सफलता क्यों मानते हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि लोग ताकतवर लोगों के आसपास रहने को सफलता क्यों मान लेते हैं. जैसे किसी दूसरे के साम्राज्य में जगह पाना, अपना साम्राज्य बनाने से बड़ी उपलब्धि हो. इसलिए मेरे खोए हुए बॉलीवुड करियर पर अफसोस जताने वालों, मेरी चिंता मत कीजिए. मैं अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले रही थी.'

अपने वीडियो के आखिर में सोना ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया. उन्होंने कहा, 'म्यूजिक, पागलपन और अपने तरीके से जिंदगी जीने के 20 साल पूरे हो गए हैं. अब अगले 20 साल की शुरुआत के लिए तैयार हूं. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया. और हां, मैं शायद आगे भी ऐसी बातें कहती रहूंगी, जिन्हें कहने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि कुछ आदतें बनाए रखने लायक होती हैं.'

सोना ने वीडियो के साथ लिखा खास कैप्शन

वीडियो शेयर करते हुए सोना महापात्रा ने कैप्शन में लिखा, 'म्यूजिक में 20 साल. सलमान खान की आलोचना किए हुए 10 साल. और अब 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' ऐसी फिल्म में आया है, जो हमारे सैनिकों के बलिदान पर आधारित है. बॉलीवुड, तुम सच में कितनी अजीब पंचलाइन लिखते हो. मेरे खोए हुए करियर पर अफसोस जताने वालों, अपनी सहानुभूति अपने पास रखिए. मेरा करियर आज भी शानदार है.'

बता दें कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.