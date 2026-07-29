संजय दत्त के बर्थडे पर तीनों बच्चों ने पापा पर लुटाया प्यार, शेयर किया खास पोस्ट

बॉलीवुड के 'संजू बाबा यानी संजय दत्त 29 जुलाई को अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर जहां दुनिया भर से फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, वहीं एक्टर के तीनों बच्चों त्रिशाला, शाहरान और इकरा ने अपने पिता के लिए बेहद इमोशनल और खास सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर अपना प्यार जताया है.

त्रिशाला दत्त ने संजय दत्त पर लुटाया प्यार

संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. पिता पर प्यार लुटाते हुए उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'मेरी रूह के दूसरे हिस्से को जन्मदिन मुबारक. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं पापा.'

एक तस्वीर में त्रिशाला अपने पिता संजय दत्त के गाल पर किस करती नजर आ रही हैं. इस फोटो में पिता-बेटी की खास बॉन्डिंग साफ झलक रही है.

हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया...

संजय दत्त और मान्यता दत्त के जुड़वां बच्चों शाहरान और इकरा ने भी अपने पापा को बर्थडे विश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इकरा दत्त ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद खूबसूरत फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपने पिता को गले लगाती नजर आ रही हैं. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे पापा. हमेशा मेरे साथ खड़े रहने, मेरा साथ देने और मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आपका शुक्रिया. मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हूं कि आप मेरी जिंदगी में हैं. दुआ है कि आपका ये जन्मदिन ढेर सारी खुशियों और प्यार से भरा हो. आई लव यू सो मच, पापा.'

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संजय दत्त ने की तीन शादियां

बता दें कि संजय दत्त की पहली शादी रिचा शर्मा से हुई थी, जिनका 1996 में निधन हो गया था. इस कपल की एक बेटी त्रिशाला दत्त हैं. पत्नी के निधन के बाद उन्होंने मॉडल रिया पिल्लाई से दूसरी शादी की, लेकिन 2005 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद उनकी जिंदगी में मान्यता दत्त आईं और 2008 में उन्होंने उनसे शादी कर ली. इस कपल के जुड़वां बच्चे हैं.

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