Carry On Jatta 4 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, महज 3 दिनों में बजट का 85% निकाल लिया

Carry On Jatta 4 Box Office Collection: गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता इन दिनों अपनी कॉमेडी ड्रामा पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज के बाद से छाई हुई है. इसे दर्शकों ने तो पसंद किया साथ ही क्रिटिक्स से भी अच्छे रिव्यूज मिले हैं, जिसका फायदा इसे बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिला. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने 3 दिनों में बजट का कितने प्रतिशत वसूल लिया है.

'कैरी ऑन जट्टा 4' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-3

सैकनिल्क के अनुसार, पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत की थी. इसने 1.90 करोड़ की कमाई के साथ ही ओपनिंग की और दूसरे दिन 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, रविवार यानी कि तीसरे दिन फिल्म को वीकेंड का फायदा मिला और इसने 3.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज के बीच फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 7.80 करोड़ पहुंच गया.

यह भी पढ़ें: 'कॉकटेल 2' को 'वेलकम टू द जंगल' से नहीं पड़ा फर्क, दुनियाभर में बना डाला ये रिकॉर्ड

इसके साथ ही इस पंजाबी फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी अच्छी खासी कमाई की. कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ने महज तीन दिनों में ही 17.2 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. जबकि फिल्म ओवरसीज में 8 करोड़ कमा चुकी है.

3 दिनों में कितने प्रतिशत वसूला बजट?

इसके साथ ही अब बात की जाए कि गिप्पी ग्रेवाल की पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने बजट का कितने प्रतिशत वसूल लिया तो कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 20 करोड़ था जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 17.2 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 9.20 करोड़. वर्ल्डवाइड के हिसाब से मूवी बजट का 85% वसूल चुकी है.

पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने बनाया 2026 का ये रिकॉर्ड

इतना ही नहीं, पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी महज तीन दिनों में ही बना दिया है. ये 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने 'बमबुकैट 2', 'ब्याह करतारे दा' जैसी फिल्मों पंजाबी फिल्म को पछाड़ दिया है. देखिए 2026 की टॉप 5 पंजाबी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट...

1. रब दा रेडियो- 12.57 करोड़

2. इश्कां दे लेखे- 11.89 करोड़

3. कैरी ऑन जट्टा 4- 7.80 करोड़

4. बंबुकैट 2- 6.18 करोड़

5. ब्याह करतारे दा- 4.55 करोड़

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते ओटीटी पर होगा साउथ की 5 फिल्मों-सीरीज का धमाका, एक्शन-हॉरर का मिलेगा फुल डोज

बहरहाल, अगर अब फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' के बारे में बात की जाए तो ये साल 2012 में आई हिट फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा' की चौथी फ्रेंचाइजी है. इसका दूसरा पार्ट साल 2018 और तीसरे पार्ट 2023 में आया था. अब चौथी किस्त आई तो इसे भी दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला. इसका निर्देशन मीत कंद ने किया है. इसमें गिप्पी ग्रेवाल, सरगुन मेहता, बिन्नू ढिल्लों, जसविंदर भल्ला, शिंदा ग्रेवाल जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.