मंगलवार को नहीं चमकी 'जना नायकन', लेकिन बनी विजय की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म

तमिलनाडु के सीएम बनने के बाद थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में खूब बवाल काट रही है. हालांकि इस फिल्म से और ज्यादा उम्मीदें थी फिल भी ये बॉक्स ऑफिस पर काफी मजबूत बनी हुई है. शुरुआती चार दिन तो इसने दबाकर नोट छापे. वहीं वीकडेज में एंट्री करने के बाद पहले मंडे को इसके कलेक्शन में मंदी भी देखी गई फिर भी इसने डबल डिजिट में ही कमाई की. चलिए यहां जानते हैं 'जन नायकन' ने रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को कितने करोड़ कमाए हैं?

'जना नायकन' की छठे दिन की कमाई कितनी रही?

वीकेंड पर थलपति विजय की स्टार-पावर का 'जना नायकन' को खूब फायदा हुआ था. लेकिन मंडे को न्यूट्रल दर्शकों की बड़ी संख्या में आने की ज़रूरत थी, जो नहीं हो पाया. नतीजतन, पांचवें दिन फिल्म की कमाई बुरी में 70% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई. वहीं छठे दिन यानी मंगलवार को भी इसके कलेक्शन में भारी मंदी दर्ज की जा रही है. फिल्म की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक

'जना नायकन' ने ओपनिंग डे पर 42.70 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 21.15 करोड़ कमाए.

वहीं तीसरे दिन इसका कलेक्शन 28.90 करोड़ और चौथे दिन 32 करोड़ रुपये रहा.

इसके बाद पांचवें दिन फिल्म ने 10.15 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जना नायकन' ने रिलीज के 6ठे दिन यानी पहले मंगलवार को 8 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ भारत में फिल्म की 6 दिनों की नेट कमाई अब 143 करोड़ रुपये हो गई है.

भारत में थलपति विजय की छठी सबसे बड़ी फिल्म बनी

'जना नायकन' की कमाई में बेशक वीकडेज में मंदी देखी जा रही है. मंगलवार को भी इसका कलेक्शन गिरा लेकिन फिर भी ये थलपति विजय की छठी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इसने एक्टर की सरकार के भारत में 141.75 करोड़ की लाइफटाइम कमाई को मात दे दी है. अब इसका अगला टारगेट मास्टर के 153.93 करोड़ को पीछे छोड़ना है.

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भारत में थलपति विजय की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में (नेट कमाई)

लियो – 341.04 करोड़

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम – 252.71 करोड़

वारिसु – 178.14 करोड़

बिगिल – 171.26 करोड़

मास्टर – 153.93 करोड़

जना नायकन – 143 करोड़ (6 दिनों की कमाई)

सरकार – 141.75 करोड़

बीस्ट – 130.25 करोड़

मार्शल – 127.72 करोड़ (अनुमानित)

थेरी – 85 करोड़ (अनुमानित)

'जना नायकन' के बारे में

'जना नायकन' एच. विनोथ द्वारा निर्देशित और केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसमें विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज, प्रियमणि, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण और मामिता बैजू ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदर ने म्यूजिक दिया है. इसे को कई भाषाओं में 23 जुलाई को रिलीज किया गया था.

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