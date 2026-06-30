5 साल के बेटे की वजह से ट्रोल हुईं दीया मिर्जा, प्लास्टिक बैग विवाद पर सोशल मीडिया पर मचा बवाल

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस दीया मिर्जा इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं. इसकी वजह उनकी कोई फिल्म या बयान नहीं, बल्कि उनके 5 साल के बेटे अव्यान आजाद रेखी से जुड़ा एक किस्सा है. दीया ने हाल ही में बताया कि एक बार उनके बेटे ने एक डिलीवरी बॉय को प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर ज्ञान दिया था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दीया मिर्जा हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में पहुंचीं, जहां एक्ट्रेस ने क्लाइमेट चेंज और प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के सख्त विरोध के बारे में बात करते हुए एक घटना बताई. उन्होंने बताया कि नारियल की डिलीवरी करने आया शख्स प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ आया था, जिसे देखकर उनके बेटे ने तुरंत उसे टोक दिया. पॉडकास्ट में दीया मिर्जा ने बताया कि वह प्लास्टिक के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ हैं.

दीया मिर्जा ने सुनाया किस्सा

पॉडकास्ट पर बात करते हुए दीया ने कहा, 'नारियल वाले ने नारियल डिलीवर किया और नारियल पानी प्लास्टिक की थैलियों में प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ आने से ज्यादा मेरा खून जलता है. उस डिलीवरी बॉय को क्या पता था कि वह किसे डिलीवर कर रहा है. तो अव्यान ने दरवाजा खोला और उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, 'भैया प्लास्टिक में लेकर आए हैं, हमारे घर में प्लास्टिक अलाउड नहीं है, आप उसको प्लास्टिक से निकालो, उसको नीचे रखो और प्लास्टिक और स्ट्रॉ ले जाओ.'

ये भी पढ़ें: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश

लोगों ने दीया मिर्जा को किया ट्रोल

दीया की ये बात सुनने के बाद सोहा अली खान ने बच्चे की तारीफ करते हुए कहा, 'सोचिए, इतनी छोटी उम्र में किसी बड़े व्यक्ति के सामने अपनी बात इतने आत्मविश्वास से रखना आसान नहीं होता.' हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. कई लोगों ने कहना है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन किसी डिलीवरी करने वाले व्यक्ति से इस तरह बात करना सही नहीं है. लोगों का मानना था कि बच्चे को शिष्टाचार भी सिखाया जाना चाहिए.

खुद ठेले पर जाकर खरीदिए...

एक यूजर ने लिखा, 'अगर आपको प्लास्टिक नहीं चाहिए, तो खुद ठेले पर जाकर खरीदिए और पेपर बैग में ले जाइए और फिर यही लोग कैमरे पर बहुत सभ्य और 'असली' होने का दिखावा करते हैं... क्या मजाक है.' एक ने लिखा, 'ये किस बात का घमंड है यार.' एक अन्य ने लिखा, '40 डिग्री की गर्मी में आपकी सेवा कर रहे व्यक्ति से इस तरह बात करना और इतना अधिकार जताना ठीक नहीं है.'

Imagine talking so rudely and with such entitlement to someone who’s literally providing you a service in 40 degree centigrade😭



The entitlement is unreal - it blinds them to basic respect and decency.



If you don’t plastic just go to the thela and buy it yourself and carry it… pic.twitter.com/DUVpukfnAH — Meme Flix (@meme_flix) June 29, 2026

दूसरे ने लिखा, 'एक छोटा बच्चा उस गरीब नारियल बेचने वाले को प्लास्टिक वापस ले जाने के लिए डांटता है, जो इतनी गर्मी में घर-घर जाकर अपनी रोजी-रोटी कमाता है और बड़े लोग इसे बहादुरी बताते हैं. दूसरी तरफ उसकी मां कैमरे पर कई तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स लगाकर आती हैं, जो खुद प्लास्टिक पैकेजिंग में बिकते हैं.' फिलहाल इस पूरे विवाद पर दीया मिर्जा की ओर से कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

There is a level of tone deafness that comes with privilege. Your job as you gain more and more privilege is to protect yourself against that tone deafness. This doesn’t just apply to celebrities. We are all victims to it. Saavdhan rahe, satarak rahe aur aache dost banaye jo… https://t.co/EutTxFe4d9 — Gurpriya (@GurpriyaSidhu) June 30, 2026

दीया मिर्जा की अपकमिंग मूवी

वर्क फ्रंट की बात करें तो दीया मिर्जा इन दिनों फिल्म 'इक्का' को लेकर चर्चा में हैं. इस कोर्टरूम ड्रामा में सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं. फिल्म 10 जुलाई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: 'मैं पत्ते के जैसे कांप रही थी...', सनी देओल संग गाड़ी वाले सीन में डर गई थीं दीया मिर्जा, गले लगने के लिए ली थी परमिशन