एक्सप्लोरर
शादी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं रश्मिका मंदाना, विजय का लुक भी है खास, देखें फोटोज
Rashmika Vijay Wedding Look: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपनी शादी की फोटोज शेयर की हैं. दोनों का ही लुक इतजा गजब है कि देखते ही बन रहा है.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंध गए हैं. शादी के बाद दोनों ने अपनी फोटोज शेयर कीं. जिसमें लाल जोड़े में दुल्हन बनीं रश्मिका मंदाना बला की खूबसूरत लग रही हैं, तो वहीं मैचिंग आउटफिट में विजय भी किसी महाराजा से कम नहीं लग रहे हैं. इन दोनों का ही लुक बेहद खास है. आइये दिखाते हैं विजय और रश्मिका की शादी का लुक कैसा था और इसमें क्या खास था.
1/11
2/11
Published at : 26 Feb 2026 08:10 PM (IST)
साउथ सिनेमा
11 Photos
शादी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं रश्मिका मंदाना, विजय का लुक भी है खास, देखें फोटोज
साउथ सिनेमा
9 Photos
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
साउथ सिनेमा
12 Photos
शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं पेरेंट्स
साउथ सिनेमा
10 Photos
Jubilee Hills में है Rashmika का ससुराल, देखें Vijay के 15 करोड़ के घर की इनसाइड तस्वीरें
साउथ सिनेमा
10 Photos
सादगी में भी है ग्लैमर, देखें सुपरस्टार यश की वाइफ राधिका पंडित की 10 खूबसूरत तस्वीरें
साउथ सिनेमा
9 Photos
'फौजी' के सेट पर प्रभास को लगी चोट, फिल्म का 25% हिस्सा अभी भी शूट होना है बाकी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
घर बैठे फिल्म देखने वालों को लगा 56 दिनों का 'झटका', जानें OTT रिलीज का नया नियम
मनोरंजन
रश्मिका और विजय ने शादी की खूबसूरत फोटोज कीं शेयर, लाल जोड़ा पहने मंडपम में इमोशनल हुईं एक्ट्रेस
मनोरंजन
शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos
मनोरंजन
‘द केरल स्टोरी 2’ की ओपनिंग चौंका सकती है, फर्स्ट डे करेगी इतने करोड़ का कलेक्शन
Advertisement
साउथ सिनेमा
11 Photos
शादी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं रश्मिका मंदाना, विजय का लुक भी है खास, देखें फोटोज
साउथ सिनेमा
9 Photos
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion