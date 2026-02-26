शादी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं रश्मिका मंदाना, विजय का लुक भी है खास, देखें फोटोज

रश्मिका और विजय की शादी पहले विजय के तेलुगु रिवाज के साथ हुई, इसके बाद ये शादी रश्मिका के कोडवा रिवाज के तहत हुई. जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर केवल इन दोनों की शादी की फोटोज की चर्चा चल रही है.