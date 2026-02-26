हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाशादी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं रश्मिका मंदाना, विजय का लुक भी है खास, देखें फोटोज

शादी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं रश्मिका मंदाना, विजय का लुक भी है खास, देखें फोटोज

Rashmika Vijay Wedding Look: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपनी शादी की फोटोज शेयर की हैं. दोनों का ही लुक इतजा गजब है कि देखते ही बन रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Feb 2026 08:10 PM (IST)
Rashmika Vijay Wedding Look: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपनी शादी की फोटोज शेयर की हैं. दोनों का ही लुक इतजा गजब है कि देखते ही बन रहा है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंध गए हैं. शादी के बाद दोनों ने अपनी फोटोज शेयर कीं. जिसमें लाल जोड़े में दुल्हन बनीं रश्मिका मंदाना बला की खूबसूरत लग रही हैं, तो वहीं मैचिंग आउटफिट में विजय भी किसी महाराजा से कम नहीं लग रहे हैं. इन दोनों का ही लुक बेहद खास है. आइये दिखाते हैं विजय और रश्मिका की शादी का लुक कैसा था और इसमें क्या खास था.

1/11
रश्मिका और विजय की शादी पहले विजय के तेलुगु रिवाज के साथ हुई, इसके बाद ये शादी रश्मिका के कोडवा रिवाज के तहत हुई. जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर केवल इन दोनों की शादी की फोटोज की चर्चा चल रही है.
रश्मिका और विजय की शादी पहले विजय के तेलुगु रिवाज के साथ हुई, इसके बाद ये शादी रश्मिका के कोडवा रिवाज के तहत हुई. जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर केवल इन दोनों की शादी की फोटोज की चर्चा चल रही है.
2/11
शादी में विजय और रश्मिका ने मजेदार तरीके से एंट्री की और दोनों की खुशी फोटोज में देखी जा सकती हैं. जैसे इस फोटो में दोनों सभी से मिलते हुए एक दूसरे के साथ मंडपम तक जा रहे हैं.
शादी में विजय और रश्मिका ने मजेदार तरीके से एंट्री की और दोनों की खुशी फोटोज में देखी जा सकती हैं. जैसे इस फोटो में दोनों सभी से मिलते हुए एक दूसरे के साथ मंडपम तक जा रहे हैं.
Published at : 26 Feb 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Rashmika-Vijay Wedding Rashmika Mandanna Bridal Look

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
घर बैठे फिल्म देखने वालों को लगा 56 दिनों का 'झटका', जानें OTT रिलीज का नया नियम
घर बैठे फिल्म देखने वालों को लगा 56 दिनों का 'झटका', जानें OTT रिलीज का नया नियम
मनोरंजन
रश्मिका और विजय ने शादी की खूबसूरत फोटोज कीं शेयर, लाल जोड़ा पहने मंडपम में इमोशनल हुईं एक्ट्रेस
रश्मिका और विजय ने शादी की खूबसूरत फोटोज कीं शेयर, लाल जोड़ा पहने मंडपम में इमोशनल हुईं एक्ट्रेस
मनोरंजन
शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos
शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos
मनोरंजन
The Kerala Story 2 Box Office: ‘द केरल स्टोरी 2’ को मिलेगी बड़ी ओपनिंग, 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर बन सकती है फिल्म
‘द केरल स्टोरी 2’ की ओपनिंग चौंका सकती है, फर्स्ट डे करेगी इतने करोड़ का कलेक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 1.5 से 1.9 के बीच सिमटे टॉप शोज़, क्या क्रिकेट ने छीन ली टीवी की रेटिंग?
Income Tax Act 2025: HRA, Foreign Income, PAN और Audit Rules में बड़े Changes | Paisa Live
Bollywood News:14 साल बाद अक्की-प्रियदर्शन की वापसी, ‘राम जी आकर भला करेंगे’ ने मचाया धमाल
Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी के इजरायल दौरे से भड़के जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष, कहा- भारत की आत्मा हमेशा दबे-कुचले...
PM मोदी के इजरायल दौरे से भड़के जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष, कहा- भारत की आत्मा हमेशा दबे-कुचले...
महाराष्ट्र
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
क्रिकेट
24 रन बनाकर भी परीक्षा में पास हुए संजू सैमसन, जिम्बाब्वे के खिलाफ किया ये बड़ा काम, सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
24 रन बनाकर भी परीक्षा में पास हुए संजू सैमसन, जिम्बाब्वे के खिलाफ किया ये बड़ा काम
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
विश्व
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
शिक्षा
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget