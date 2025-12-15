धुरंधर Vs छावा: विक्की कौशल को पछाड़ रणवीर सिंह बने बॉक्स ऑफिस किंग, धुरंधर बनेगी 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म
विक्की कौशल की छावा अभी तक साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी. लेकिन धुरंधर अब इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.
आदित्य धर की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. 10 दिनों में ही फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई करके कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए है. धुरंधर ने दसवें दिन 59 करोड़ की कमाई की है और रुकने का नाम नहीं ले रही है.
धुरंधर ने छावा को छोड़ पीछे
अभी तक विक्की कौशल की छावा 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी. लेकिन अब धुरंधर छावा के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. दस दिनों की कमाई के हिसाब से देका जाए तो धुरंधर छावा से आगे निकल गई है और अगर ऐसे ही धुरंधर कमाती रही तो फिल्म जल्द ही इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.
दस दिनों की कमाई का टोटल किया जाए तो धुरंधर ने अभी तक 351.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं छावा ने दस दिनों में 326.5 करोड़ की कमाई की थी.
|दिन
|धुरंधर
|छावा
|1
|28 करोड़
|31 करोड़
|2
|32 करोड़
|37 करोड़
|3
|43 करोड़
|48.5 करोड़
|4
|23.25 करोड़
|24 करोड़
|5
|27 करोड़
|25.25 करोड़
|6
|27 करोड़
|32 करोड़
|7
|27 करोड़
|21.5 करोड़
|8
|32.5 करोड़
|23.25 करोड़
|9
|53 करोड़
|44 करोड़
|10
|59 करोड़
|40 करोड़
धुरंधर की ओपनिंग छावा से कम हुई थी. धुरंधर ने सिर्फ 28 करोड़ कमाए थे पहले दिन. वहीं छावा ने 31 करोड़ कमाए थे. शुरुआती 5-6 दिन छावा की कमाई धुरंधर से ज्यादा रही. हालांकि, फिर धुरंधर ने दूसरे हफ्ते में पेस पकड़ा और फिल्म के शोज हाउसफुल जाने लगे. मिड नाइट शोज भी शुरू कर दिए गए. अब धुरंधर छावा से ज्यादा कमाई कर रही है.
बता दें कि छावा 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में थे. विक्की को छत्रपती संभाजी महाराज के किरदार में देखा गया था. फिल्म में छत्रपती संभाजी महाराज के संघर्ष और साहस की कहानी दिखाई गई थी. फैंस ने इसे बहुत पसंद किया था. फिल्म को लक्ष्मण उटेकर ने बनाया था.
वहीं फिल्म धुरंधर को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन जैसे स्टार्स नजर आए हैं.
