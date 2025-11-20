हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धुरंधर के टॉर्चर वाले सीन पर अर्जुन रामपाल का रिएक्शन, बोले- मुझे बहुत बोरिंग लगता है

अर्जुन रामपाल को फिल्म धुरंधर में देखा जाएगा. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में अर्जुन रामपाल का खतरनाक टॉर्चर सीन देखने को मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 Nov 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' जबरदस्त चर्चा में बनी है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर में सभी एक्टर्स के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया. ट्रेलर में दिखाया गया कि अर्जुन रामपाल एक भारतीय सैनिक को टॉर्चर करते हैं. ये सीन काफी खतरनाक है. फिल्म में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं.

टॉर्चर सीन को लेकर क्या बोले अर्जुन रामपाल

अर्जुन रामपाल ने टॉर्चर सीन को लेकर रिएक्ट करने से मना कर दिया. ट्रेलर लॉन्च में जब उनसे पूछा गया कि जब आदित्य धर ने उन्हें वो सीन नैरेट किया गया तो उन्हें कैसा फील हुआ था.

तो अर्जुन ने कहा, 'मैं उस सीन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं. क्योंकि जब मैं किसी सीन, प्रोसेस और डायरेक्टर के दिमाग के बारे में बात करता हूं, तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है. तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा. लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि इतनी स्पेशल फिल्म आदित्य धर ने बनाई है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म को बड़े बजट में बनाया गया है. ऐसी भी खबरें हैं कि फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी थोड़ी बड़ी हो रही है, इसीलिए मेकर्स फिल्म को दो पार्ट्स में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म के पहले पार्ट के रिलीज के साथ दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी.

अर्जुन के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो उन्हें पिछली बार फिल्म निकिता रॉय में देखा गया था. ये फिल्म फ्लॉप हो गई थीं. हालांकि, अब एक्टर के हाथ में कई सारी फिल्में हैं. धुरंधर के अलावा वो 3 मंकीज, पेंटहाउस, ब्लाइंड गेम, नास्तिक जैसी फिल्मों में दिखेंगे.

 

Published at : 20 Nov 2025 04:20 PM (IST)
Tags :
Arjun Rampal Dhurandhar
