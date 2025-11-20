हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी

धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी

आदित्य धर की धुरंधर हो या नितेश तिवारी की रामायण, कई बिग बजट फिल्में दो पार्ट्स में रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 Nov 2025 03:19 PM (IST)
बॉलीवुड में अब फिल्मों को दो पार्ट्स में रिलीज करने का ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं. बड़े बजट की फिल्मों को मेकर्स ज्यादातर दो पार्ट्स में रिलीज कर रहे हैं. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जो दो पार्ट्स में रिलीज हो रही हैं. 

धुरंधर

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है. खबरें हैं कि फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. हालांकि, दूसरे पार्ट को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हैं. धुरंधर को आदित्य धर बना रहे हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आरमाधवन जैसे स्टार्स हैं.

रामायण

नितेश तिवारी की रामायण दो पार्ट्स में रिलीज होगी. फिल्म में रणबीर कपूर राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी सीता के रोल में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं. फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है.

ब्रह्मास्त्र

रणवीर कपूर की इस फिल्म का पहला पार्ट 2022 में रिलीज हुआ था. फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में आलिया भट्ट फीमेल लीड रोल में हैं. फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर फैंस काफी बेसब्र हैं.  

कल्कि 2898 एडी

प्रभास की ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन अहम रोल में थे. अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी आना है. दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट हो गई है. हालांकि, रिलीज डेट को लेकर अपडेट नहीं आया है.फो

द राजा साहब

प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली है. प्रोड्यूसर विश्व प्रसाद ने कहा था कि सीक्वल सीधे तौर पर कहानी को आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा होगा. दूसरे पार्ट में प्रभास लीड रोल में होंगे या नहीं इसे लेकर कंफर्मेशन नहीं है.


धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी

स्पिरिट

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट काफी खबरों में रहती है. इस फिल्म में प्रभास मेल लीड में हैं. वहीं दीपिका पादुकोण फीमेल लीड में नजर आने वाली थीं. हालांकि, उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया. अब तृप्ति डिमरी फिल्म में दिखेंगी. मिड डे की खबर के मुताबिक, संदीप रेड्डी वांगा फिल्म को ओपन एंडिंग के साथ रैपअप करने का प्लान कर रहे हैं. 

कहा जा रहा है कि इसके पीछे प्लान है कि प्रभास के कॉप कैरेक्टर के आस-पास एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जाए. फिल्म के सीक्वल पर अभी भी बातचीत चल रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sandeep Reddy Vanga (@sandeepreddy.vanga)

Published at : 20 Nov 2025 03:19 PM (IST)
Ranbir Kapoor Ramayana Ranveer SIngh Dhurandhar
