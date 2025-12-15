‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल स्टार ये फिल्म साल 2025 में सबसे तेजी से 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इसके साथ ही इसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में दूसरे रविवार को सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया है इनके अलावा इस फिल्म ने भारत में 5 नए रिकॉर्ड तोड़े हैं. चलिए यहां आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ की 10वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

‘धुरंधर’ ने 10वें दिन कितनी की कमाई?

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर ने 10वें दिन 58.20 करोड़ रुपये की कमाई की है. ये फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रीह है. इसने पुष्पा 2 के 54 करोड़ रुपये के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए हिंदी सिनेमा के इतिहास में दूसरे रविवार की सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि इसके दूसरे वीकेंड की कुल कमाई 146.60 करोड़ रुपये रही है.

‘धुरंधर’ ने 10 दिनो में कितना मुनाफा कमाया?

रणवीर सिंह ने अपने लिए नए रिकॉर्ड बनाए हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड कायम किया है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में 218 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई 146.50 करोड़ रही. इसी के साथ 10 दिनों के बाद धुरंधर का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 364.60 करोड़ रुपये हो गया है. 225 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस बॉलीवुड स्पाई एक्शन थ्रिलर ने 62% मुनाफा कमाया है और बॉक्स ऑफिस पर इसे पॉजिटिव रेटिंग मिली है.

10वें दिन ‘धुरंधर’ ने बना डाले ये 6 नए रिकॉर्ड

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी है. दूसरे रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए आदित्य धर की इस फिल्म ने भारत में 6 नए रिकॉर्ड बनाए हैं: