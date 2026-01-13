रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों पर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने सिनेमाघरों पर आते ही धमाल मचा दिया था. फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और ये धुआंधार कमाई कर रही थी. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मगर अब प्रभास की द राजा साब के आने के बाद से कमाई में गिरावट आ रही थी. जिसे दोबारा से ऊपर लाने के लिए मेकर्स एक धमाकेदार ऑफर लेकर आ रहे हैं.

धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल लीड रोल में नजर आए हैं. अक्षय खन्ना की तारीफ करते लोग नहीं रुक रहे हैं. हर कोई उनकी एक्टिंग का दीवाना हो गया है. अक्षय के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. उनके किरदार की खूब तारीफ हो रही है.

मेकर्स लेकर आए ऑफर

धुरंधर की कमाई को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने नया तरीका निकाला है. मेकर्स टिकट के प्राइज को लेकर नया ऑफर लेकर आए हैं. अब फिल्म को सिर्फ 149 रुपये में देखा जा सकता है. टिकट में ऑफर मिलने के बाद फैंस बहुत खुश हो गए हैं. अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बार फिर इजाफा देखने को मिलने वाला है.

द राजा साब ने कम की कमाई

धुरंधर जब से रिलीज हुई थी तब से इसको आगे कोई फिल्म टिक नहीं पा रही थी. सभी को पीछे छोड़ते हुए फिल्म जबरदस्त कमाई करने में लगी हुई थी. मगर 9 जनवरी को प्रभास की द राजा साब के रिलीज होने के बाद से ये ग्राफ काफी गिर गया था. ऐसे में मेकर्स ये ऑफर लेकर आए हैं.

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये इंडिया में 800 से ज्यादा करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. साथ ही ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. जिसने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

