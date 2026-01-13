इन 5 बॉलीवुड एक्टर्स के पास हैं सबसे महंगी कारें, एक-एक गाड़ी की कीमत में पूरी फिल्म बन जाए

बॉलीवुड के तमाम स्टार्स बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं. करोड़ों के बंगले में रहने से लेकर एक्सपेंसिव कपड़े और आलीशान गाड़ियों तक ये सितारे काफी महंगे शौक भी रखते हैं. आज हम आपको इस रिपोर्ट में उन सितारों के बारे में बताएंगे जिनके पास बेहद महंगी कारे हैं. इनमें शाहरुख खान से लेकर सलमान खान और रणवीर सिंह तक शामिल हैं.

शाहरुख खान

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान लगभग 12 करोड़ रुपये की बुगाटी वेरॉन के मालिक हैं. बुगाटी वेरॉन दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक है, जिसमें 8.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड W16 इंजन लगा है जो 2.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है. इसके अलावा, उनके पास बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, रेंज रोवर और बेंटले जैसी शानदार लग्जरी कारों का भी बेहतरीन कलेक्शन है.





अजय देवगन

अभिनेता अजय देवगन के पास एक शानदार, पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई रोल्स-रॉयस कलिनन है. यह एक आलीशान एसयूवी है जिसे उन्होंने 2019 में अपने कलेक्शन में शामिल किया था, जिसकी उस समय कीमत लगभग 6.95 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) थी. कलिनन अपनी कमांडिंग प्रेजेंस, आलीशान इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है.





रणवीर सिंह

रणवीर सिंह एक खास एस्टन मार्टिन रैपिड एस के मालिक हैं, जो एक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान है और अपने दमदार V12 इंजन और आकर्षक डिजाइन के लिए जानी जाती है. उन्होंने इसे ओरिजनल व्हाइट कलर से बदलकर वाइब्रेंट स्काई ब्लू कलर में करा लिया था. वे अक्सर मुंबई में इसे खुद ड्राइव करते हैं. नई कार की कीमत लगभग 3-4 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) थी. इसमें 6.0 लीटर का इंजन लगा है, जो जबरदस्त हॉर्सपावर और तेज रफ्तार देता है, जिससे यह उनकी लग्जरी गाड़ियों के कलेक्शन में एक अलग पहचान बनाती है.





ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन के पास 7.95 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की रोल्स रॉयस घोस्ट है. रोल्स रॉयस फैमिली में घोस्ट को आधिकारिक तौर पर सबसे छोटा सदस्य माना जाता है. लेकिन यह कुछ ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि लियाम हेम्सवर्थ, हेम्सवर्थ परिवार में सबसे छोटा है. बड़े साइज की फैंटम की तुलना में, घोस्ट ज्यादा कॉम्पैक्ट ऑप्शन लगती है, लेकिन फिर भी यह दुनिया की सबसे शानदार सेडान कारों में से एक है. रोल्स रॉयस घोस्ट में एक विशाल 6.7-लीटर V12 इंजन लगा है. यह वही V12 इंजन है जिसे बीएमडब्ल्यू ने बनाया है (बीएमडब्ल्यू रोल्स रॉयस की मालिक है) और जो बड़ी रोल्स रॉयस कलिनन और फैंटम में भी पाया जाता है.





सलमान खान

बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार, सलमान खान के पास भी कई आलीशान कारें.उनकी पहली कार ट्रायम्फ हेराल्ड थी, जो उनके पिता सलीम खान को गिफ्ट में मिली थी और उन्होंने सलमान को दे दी थी. यह कार ऋषि कपूर की फिल्म 'ज़माना' में दिखाई दी थी. अब, बॉलीवुड के भाईजान के पास कारों का एक बड़ा बेड़ा हैजिसमें 82 लाख रुपये की मर्सिडीज बेंज एस क्लास, 1.29 करोड़ रुपये की टोयोटा लैंड क्रूजर, 2.06 करोड़ रुपये की रेंज रोवर, 13 करोड़ रुपये की ऑडी ए8, 2.31 करोड़ रुपये की ऑडी आर8, 1.15 करोड़ रुपये की बीएमडब्ल्यू एक्स6 और कई अन्य कारें शामिल हैं. कुछ टाइम पहले सलमान खान ने अपने कार कलेक्शन में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600 को शामिल किया था. GLS 600 का बेस प्राइस लगभग 3.39 करोड़ रुपये है. वहीं बुलेटप्रूफ की कीमत 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.