धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और हर किसी का दिल जीत रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. रणवीर सिंह की फिल्म जहां एक तरफ शानदार कलेक्शन कर रही है वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी जानना चाहती है. ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर के साथ ऑनलाइन भी अपनी तरफ खींचकर रख रही है. फिल्म के सेट एक से बढ़कर एक हैं जिसमें सबसे ज्यादा ल्यारी सेट चर्चा में है. इस सेट के बारे में प्रोडक्शन डिजाइनर ने खुलासा किया है.

ल्यारी सेट इंडिया में नहीं बनाया गया है बल्कि इसे थाईलैंड के बैंकॉक में बनाया गया था. ल्यारी को रिक्रिएट करने के लिए मेकर्स ने बहुत काम किया है. उसकी डिटेलिंग जबरदस्त है.

कैसे बना रहमान डकैत का इलाका ल्यारी

धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया सैनी एस जोहर ने बताया कि ये फिल्म पाकिस्तान के ल्यारी इलाके को दिखाती है और ल्यारी का सेट बैंकॉक, थाईलैंड में बनाया गया था. उन्होंने कहा- हमें 20 दिनों में 6 एकड़ का सेट बनाना था. हम भारत से ज्यादा लोगों को बैंकॉक नहीं ले जा सकते थे. इसलिए मुझे वहां के लोकल आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करना पड़ा. थाईलैंड के 500 लोगों ने सेट बनाने के लिए हर दिन दिन-रात काम किया.

मुंबई में नहीं की शूटिंग

जोहरे ने बताया कि पाकिस्तान के कराची के पुराने इलाके ल्यारी को दिखाने वाले ज्यादातर सीन बैंकॉक में शूट किए गए थे. कहानी को और ज्यादा गहराई देने के लिए मुंबई में एक और बड़ा सेट बनाया गया था. उन्होंने कहा-'हमारे पास जो बड़े स्टार्स थे उनके साथ मुंबई में सीन शूट करना नामुमकिन था. हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए थी. हमने कई देशों में लोकेशन देखीं लेकिन आखिरकार हमें थाईलैंड में एक जगह मिली. वहां हमें एक बड़ा सेट बनाने के लिए जगह मिल गई.

धुरंधर की बात करें तो इसमें पाकिस्तानी नेताओं, गैंगस्टरों और आतंकवादी नेटवर्क के बीच संबंधों को दिखाया गया है. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त ने अहम किरदार निभाए हैं.

