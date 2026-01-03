बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना शाहरुख खान के बाद दूसरे भारतीय एक्टर बन गए हैं जिनकी फिल्मों की कमाई एक ही कैलेंडर साल में दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई. ये शानदार उपलब्धि उनकी दो बड़ी हिंदी रिलीज, ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ की बदौलत हासिल हुई. ये फिल्में साल की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस में शामिल हैं. इस लिस्ट में उन्होंने प्रभास, अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर आमिर खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है.

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय खन्ना शाहरुख खान के बाद पहले भारतीय एक्टर बन गए हैं जिनकी रिलीज हुई फिल्मों ने एक ही साल में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की. इस रिकॉर्ड को अक्षय ने ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से हासिल किया. इन फिल्मों में उन्होंने विलेन के रोल में जान फूंक दी.

2025 में दो फिल्मों से रचा इतिहास

साल की शुरुआत लक्ष्मण उतेकर की ‘छावा’ से हुई. इसमें अक्षय ने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया. विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना के साथ ये हिस्टोरिकल ड्रामा 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली हिंदी फिल्म बनी. वर्ल्डवाइड 809 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया.

धुरंधर

दिसंबर में आई ‘धुरंधर’ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल के साथ अक्षय ने गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल किया. अभी तक इस स्पाई थ्रिलर ने 1167 करोड़ रुपए कमाए और 2025 की सबसे सफल हिंदी रिलीज बन गई. दोनों फिल्मों ने मिलकर 2001 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.





इससे पहले शाहरुख के नाम रहा रिकॉर्ड

शाहरुख खान ने 2023 में ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ से 2685 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया था. आमिर खान की ‘दंगल’ ने दो साल में 2000 करोड़ पार किए, लेकिन एक साल में नहीं. प्रभास की ‘बाहुबली 2’ और अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ ने लगभग 1700 करोड़ कमाए.

विलेन बन लूटी वाहवाही

अक्षय खन्ना अकेले नॉन-खान एक्टर हैं जिन्होंने ये कमाल किया. दोनों फिल्मों में विलेन के रोल के बावजूद उनकी मौजूदगी ने स्टोरी को दम दिया. 'धुरंधर' अभी भी चल रही है और 1100 करोड़ क्लब में शामिल हो रही है. अब एक्टर ‘धुरंधर 2’ धमाल मचाने वाले हैं.