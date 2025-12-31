बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में उनके साथ परफॉर्म किया था.जहां पर एपी ने तारा को हग और किस किया था. इस दौरान तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया वहां मौजूद थे. इस कॉन्सर्ट का वीर का रिएक्शन वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि कैसे वीर को बुरा लग रहा था. अब इंफ्लुएंसर ओरी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि असली वीडियो क्या है और कॉन्सर्ट में क्या हुआ था.

ओरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वीर पहाड़िया का रियल रिएक्शन दिखाया गया है जब तारा और एपी परफॉर्म कर रहे थे. वीडियो में वीर गाने को एंजॉय करते हुए डांस करते नजर आए.

वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में ओरी वीर और तारा के स्टेज के परफॉर्मेंस को कैप्चर कर रहे हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा. इसलिए मैं दिखाऊंगा, रियल-टाइम फुटेज. वीर और तारा ने यह वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर भी शेयर किया, और कैप्शन में लिखा- सच!!

इमेज खराब करने के लिए किया गया

तारा सुतारिया ने भी सोशल मीडिया पर ढेर सारे पोस्ट शेयर करके सब साफ किया है. तारा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'इस सबको हाइलाइट करने के लिए और ये बताने के लिए धन्यवाद कि ये सब पैसे देकर करवाया गया है और मेरी इज्जत खराब करने के लिए किया गया है. ये बहुत ही घिनौना है कि उन्होंने सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स और हजारों मीम पेजों को भेजने के लिए अपमानजनक कैप्शन और चर्चा के कई पॉइंट्स की एक लिस्ट तैयार की थी. क्या ये सब मेरे करियर और रिश्ते को बर्बाद करने के लिए किया गया है? इस सबका मजाक बनाने वाले असल में खुद ही बेनकाब हो रहे हैं. असल में मजाक उन्हीं पर भारी पड़ रहा है. खुद देख लीजिए.'

