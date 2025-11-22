Dhurandhar Day 1 Prediction: धांसू ओपनिंग के लिए तैयार 'धुरंधर', रिलीज होते ही तोड़ेगी रणवीर सिंह के ये 9 रिकॉर्ड
Dhurandhar Box Office Prediction Day 1: 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ ओपनिंग करने के लिए तैयार है. रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म उनके करियर की 9 फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर सकती है.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर तूफान लाने की तैयारी में हैं. एक्टर की गैंगस्टर-एक्शन फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसने फैंस में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. अब ऐसे में दर्शकों की निगाहें 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर जमी हुई है.
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का धांसू अवतार और फिल्म की मेगा स्टार कास्ट इस ओर इशारा कर रही हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा होने वाला है. रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही इतिहास रच सकती है और बॉक्स ऑफिस पर कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है. शुरुआती प्रीडिक्शन में 'धुरंधर' डबल डिजिट में जबरदस्त कलेक्शन करती नजर आ रही है.
'धुरंधर' पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग करेगी?
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से 16 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म रणवीर सिंह के करियर की टॉप 7 सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है. बता दें कि 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म है.
|फ़िल्म का नाम (हिंदी)
|रिलीज़ दिनांक
|ओपनिंग डे कलेक्शन
|83
|24 दिसम्बर 2021
|12.64 करोड़
|गल्ली बॉय
|14 फरवरी 2019
|19.40 करोड़
|सिम्बा
|28 दिसम्बर 2018
|20.72 करोड़
|पद्मावत
|25 जनवरी 2018
|24 करोड़
|बाजीराव मस्तानी
|18 दिसम्बर 2015
|12.80 करोड़
|गुंडे
|14 फरवरी 2014
|16.12 करोड़
|गोलियों की रासलीला राम-लीला
|15 नवम्बर 2013
|16 करोड़
'धुरंधर' ओपनिंग डे पर तोड़ेगी इन 9 फिल्मों के रिकॉर्ड
'धुरंधर' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह के करियर की 9 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे सकती है. इन 9 फिल्मों की लिस्ट यहां दी गई है.
|फ़िल्म का नाम (हिंदी)
|रिलीज़ दिनांक
|ओपनिंग डे कलेक्शन
|रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
|28 जुलाई 2023
|11.10 करोड़
|सर्कस
|23 दिसम्बर 2022
|6.25 करोड़
|जयेशभाई जोरदार
|13 मई 2022
|3.25 करोड़
|बेफिक्रे
|09 दिसम्बर 2016
|10.36 करोड़
|दिल धड़कने दो
|05 जून 2015
|10.53 करोड़
|किल दिल
|14 नवम्बर 2014
|6.53 करोड़
|लुटेरा
|05 जुलाई 2013
|5.15 करोड़
|लेडीज़ vs रिक्की बहल
|09 दिसम्बर 2011
|4.74 करोड़
|बैंड बाजा बारात
|10 दिसम्बर 2010
|0.95 करोड़
