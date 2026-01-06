हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar Box Office: 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है 'धुरंधर', मंगलवार को भी कर रही है बंपर कमाई, जानें कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Day 33: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह छाई हुई है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर ये फिल्म 33वें दिन भी जमकर कमाई कर रही है. जानें आज का कलेक्शन

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 06 Jan 2026 05:58 PM (IST)
बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' ने कब्जा कर लिया है. वीकेंड और छुट्टी के दिन तो छोड़िया ये फिल्म वीकडेज में भी शानदार कमाई कर रही है. फिल्म की रिलीज के 32 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 33वें दिन यानि मंगलवार को भी फिल्म जमकर कमाई कर रही है. आपको बताते हैं आज का कलेक्शन

धुरंधर का 33वें दिन का कलेक्शन

  • सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पांच बजे तक 2.34 करोड़ की कमाई कर चुकी है. (फाइनल आंकड़े रात 10 बजे तक आएंगे.
  • सोमवार को 32वें दिन भी इस फिल्म ने इंडिया में 4.75 करोड़ की कमाई की. 

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' अब तक 779.34 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है. वहीं, करीब 932 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. 

इस फिल्म की महंगी टिकट की वजह से भी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है. मंगलवार को मेकर्स ने कमाई बढ़ाने के लिए 199 रुपये में टिकट खरीदने का ऑफर भी दिया है. ये ऑफर सिर्फ 6 जनवरी के लिए है. 


फिल्म क्रिटिक और बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट तरन आदर्श ने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म को लेकर लिखा है- 'धुरंधर' ने वीकडेज में एंट्री के साथ 'पुष्पा 2' (हिंदी) के लाइफटाइम बिजनेस के करीब पहुंचती दिख रही है.


आपको बता दें कि 'पुष्पा 2' के हिंदी वर्जन ने ब़ॉक्स ऑफिस पर करीब 812 करोड़ (नेट) की कमाई की थी. 'धुरंधर' जल्द ही इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

प्रभास की फिल्म से हो सकता है 'धुरंधर' को नुकसान

क्रिसमस से न्यू ईयर तक चला लंबा हॉलीडे पीरियड अब खत्म हो चुका है, और उम्मीद के मुताबिक वीकडेज में कुल कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2026 को प्रभाष की 'द राजा साब' से कंपटीशन रहेगा. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड पर 'धुरंधर' कितनी मज़बूती से अपनी पकड़ बनाए रखती है.

'धुरंधर' के बारे में
'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त जैसे कई दिग्गज एक्टर्स हैं. फिल्म में रणवीर सिंह हमजा का किरदार निभा रहे हैं, जो कराची के आतंकी गिरोहों में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय जासूस है. आदित्य धर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. 

'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होते ही पार्ट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है. खबरे हैंं फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज किया जा सकता है.

ओटीटी पर कब आएगी 'धुरंधर'

'धुरंधर' के ओटीटी रिलीज का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर' 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जा सकती है.

Published at : 06 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar
