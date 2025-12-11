धुंआधार कमाई के बावजूद सनी देओल और सलमान का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर'

रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हुई है और उसके बाद से ही धमाल मचा रही है. इस स्पाइ एक्शन फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. धुरंधर को पहले दिन से ही जबरदस्त प्यार मिल रहा है और ये शानदार कमाई कर रही है. फिल्म बहुत जल्दी ही 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी और जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी. धुरंधर शानदार कमाई कर रही है मगर फिर भी सलमान खान और सनी देओल का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने इंडिया में अब तक 180 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने बुधवार को अच्छी कमाई की है. फिल्म वीकडे में भी जमकर कलेक्शन कर रही है. धुरंधर का कलेक्शन वीकडे में भी बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म को क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस में भी बहुत पसंद किया है. धुरंधर बहुत जल्दी 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बनी है.

सनी और सलमान से रह गए पीछे

धुरंधर का ओवरऑल कलेक्शन शानदार रहा है मगर ये फिल्म मंगलवार के कलेक्शन में पीछे रह गई है. कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल की गदर 2 ने मंगलवार को 55.4 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं सलमान खान की टाइगर 3 ने 44.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस दिन के कलेक्शन में रणवीर सिंह की धुरंधर मात खा गई है. धुरंधर ने मंगलवार को 28.6 करोड़ का कलेक्शन किया था.

ये हैं मंगलवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

गदर 2 – 55.4 करोड़

टाइगर 3 – 44.75 करोड़

एनिमल – 37.82 करोड़

वॉर – 28.9 करोड़

किक – 28.89 करोड़

सिम्बा – 28.19 करोड़

धुरंधर – 28.6 करोड़

स्त्री 2 – 26.8 करोड़

जवान – 26.52 करोड़

छावा – 25.75 करोड़

मंगलवार को कमाई के मामले में टॉप 10 में सातवें नंबर पर ही धुरंधर जगह बना पाई है. इससे ऊपर रणवीर सिंह की ही फिल्म सिंबा है. धुरंधर अब इस वीकेंड पर क्या कमाल करती है ये देखने वाला होगा.

