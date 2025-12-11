आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'धुरंधर' टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. सोशल मीडिया हो या बॉक्स ऑफिस, हर जगह ये फिल्म अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रही है. रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों से सजी 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. तब से ताबड़तोड़ कमाई कर रही ये फिल्म रिलीज के महज 6 दिनों में 200 करोड़ी बनने के काफी करीब पहुंच चुकी है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म को हिट होने के लिए कितनी कमाई करनी होगी?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने कितनी कर ली है कमाई?

बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे से ही धमाकेदार कमाई कर रही 'धुरंधर' नॉन हॉलीडेज पर भी दमदार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का खूब फायदा मिल रहा है जिसकी बदौलत ये वीकडेज में भी दर्शको को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म रिलीज के 6ठे दिन 27 करोड़ कमा कर भारत में कुल 180 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

इसी के साथ अब 200 करोड़ी बनने के लिए इसे बस 20 करोड़ की जरूरत है. फिल्म जिस रफ्तार से हर दिन नोट छाप रही है उसे देखते हुए गुरुवार को फिल्म इस मील के पत्थर को पार कर सकती है.

'धुरंधर' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

वहीं अब ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि इतनी शानदार कमाई कर रही 'धुरंधर' को हिट होने के लिए अभी और कितना कमाना होगा? बता दें कि कोईमोई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मल्टीस्टारर फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये है, जिससे यह हाल के समय की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई है. वहीं फिल्म इंडस्ट्री का एक आम नियम है कि किसी फिल्म को हिट माने जाने के लिए उसे अपने बजट से दोगुना कमाना होता है. यानी कोई फिल्म तब 'हिट' कहलाती है जब वह अपनी कुल लागत (बजट) से लगभग 120-130% या उससे ज़्यादा की कमाई करती है, यानी अगर फिल्म 100 करोड़ में बनी है, तो उसे हिट होने के लिए लगभग 120-130 करोड़ (या ज्यादा) का बिजनेस करना होगा.

ऐसे में 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित होने के लिए अपने 250 करोड़ की लागत से डबल यानी लगभग 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूना होगा. हालांकि ये इतना आसान नहीं है लेकिन फिल्म की मौजूदा पॉपुलैरिटी को देखते हुए, लग रहा है कि ये इस आंकड़े को पार कर लेगी और एक बड़ी सफलता साबित होगी. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म ये आंकड़ा कब तक छू पाती है.