Dhurandhar Box Office Day 22: पहले शाहरुख खान थे नंबर 1, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बनाया नंबर 2, रिकॉर्ड बन गया
Dhurandhar Box Office Day 22: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने आज बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का टैग अपने नाम कर लिया है. यहां जानिए फिल्म का अब तक का कलेक्शन
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने सिर्फ 3 हफ्ते में ही इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया. क्रिसमस के मौके पर 26 करोड़ की तगड़ी कमाई करने के बाद आज यानी 22वें दिन भी फिल्म की स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही है.
अब फिल्म ने शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म 'जवान' का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है और बहुत ही जल्द प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' का रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है. तो चलिए पहले फिल्म की अब तक की कमाई जान लेते हैं और इसके रिकॉर्ड के बारे में भी जानेंगे.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन एडवेंचर स्पाई थ्रिलर फिल्म ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और दूसरे हफ्ते की टोटल कमाई 253.25 करोड़ रुपये रही.
तीसरे हफ्ते में भी फिल्म ने 173 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया. अब आज 22वें दिन 4:05 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 4.98 करोड़ रुपये हो चुका है और फिल्म का टोटल कलेक्शन 638.48 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
'धुरंधर' बनेगी 5वीं सबसे ज्यादा कमाई वाली इंडियन फिल्म
- सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की 'जवान' 640.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ सबसे ज्यादा कमाई वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में 6वीं जगह अपने नाम की थी जिसे 'धुरंधर' पीछे कर चुकी है.
- अब लिस्ट में 5वीं जगह पर मौजूद प्रभास-दीपिका-अमिताभ बच्चन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' (646.31 करोड़) को पीछे छोड़ने वाली है. इसे पीछे छोड़ते ही फिल्म 5वीं जगह पर आ जाएगी.
- बता दें कि 'जवान' का लाइफटाइम कलेक्शन पार करते ही रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.
'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन की इस फिल्म को दुनियाभर में भी खूब पसंद किया. सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 3 हफ्तों में 980 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.
