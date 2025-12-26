हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Box Office Day 22: पहले शाहरुख खान थे नंबर 1, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बनाया नंबर 2, रिकॉर्ड बन गया

Dhurandhar Box Office Day 22: पहले शाहरुख खान थे नंबर 1, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बनाया नंबर 2, रिकॉर्ड बन गया

Dhurandhar Box Office Day 22: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने आज बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का टैग अपने नाम कर लिया है. यहां जानिए फिल्म का अब तक का कलेक्शन

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 26 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने सिर्फ 3 हफ्ते में ही इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया. क्रिसमस के मौके पर 26 करोड़ की तगड़ी कमाई करने के बाद आज यानी 22वें दिन भी फिल्म की स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही है.

अब फिल्म ने शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म 'जवान' का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है और बहुत ही जल्द प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' का रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है. तो चलिए पहले फिल्म की अब तक की कमाई जान लेते हैं और इसके रिकॉर्ड के बारे में भी जानेंगे.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन एडवेंचर स्पाई थ्रिलर फिल्म ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और दूसरे हफ्ते की टोटल कमाई 253.25 करोड़ रुपये रही.

तीसरे हफ्ते में भी फिल्म ने 173 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया. अब आज 22वें दिन 4:05 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 4.98 करोड़ रुपये हो चुका है और फिल्म का टोटल कलेक्शन 638.48 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

'धुरंधर' बनेगी 5वीं सबसे ज्यादा कमाई वाली इंडियन फिल्म

  • सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की 'जवान' 640.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ सबसे ज्यादा कमाई वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में 6वीं जगह अपने नाम की थी जिसे 'धुरंधर' पीछे कर चुकी है.
  • अब लिस्ट में 5वीं जगह पर मौजूद प्रभास-दीपिका-अमिताभ बच्चन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' (646.31 करोड़) को पीछे छोड़ने वाली है. इसे पीछे छोड़ते ही फिल्म 5वीं जगह पर आ जाएगी.
  • बता दें कि 'जवान' का लाइफटाइम कलेक्शन पार करते ही रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन की इस फिल्म को दुनियाभर में भी खूब पसंद किया. सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 3 हफ्तों में 980 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 26 Dec 2025 03:45 PM (IST)
Tags :
Jawan Box Office Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Unnao Rape Case में Senger की High Court से जमानत के विरोध में पीड़िता ने किया जोरदार प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मनोरंजन
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी थी अक्षय कुमार की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी अक्षय की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
शिक्षा
अब लड़कियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही केंद्र सरकार
अब लड़कियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही केंद्र सरकार
ट्रेंडिंग
जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल
जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget