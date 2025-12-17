Dhurandhar Box Office Day 13: 'धुरंधर' ने रणवीर सिंह वर्सेज रणबीर कपूर कर दिया, साफ-साफ दिख रहा
Dhurandhar Box Office Collection Day 13: रणवीर सिंह अपने सबसे बड़े कंपटीटर रणबीर कपूर के रिकॉर्ड के पीछे पड़ चुके हैं. 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर स्पीड देखकर लग रहा है बहुत जल्द वो आगे भी पहुंच जाएंगे.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का कलेक्शन हर दिन कोई न कोई नया इतिहास रच रहा है. अब आज फिल्म को रिलीज 13 दिन हो चुके हैं और सिर्फ इतने ही दिनों में इसने अब तक रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई वाली 1000 फिल्मों की लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है.
इतना ही नहीं अब ये इस लिस्ट में भी पहले से मौजूद टॉप कमाई वाली फिल्मों के रिकॉर्ड एक-एक करके तोड़ रही है. ये गाड़ी कहां जाकर रुकेगी, ये नहीं पता लेकिन ये साफ हो गया है कि उनके सबसे बड़े कंपटीटर माने जाने वाले रणबीर कपूर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब टूटने वाला है.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन, एडवेंचर, स्पाई और थ्रिलर फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसने सिर्फ 12 दिनों में 411.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया.
अब आज 13वें दिन 3:15 बजे तक फिल्म ने 6.87 करोड़ कमाते हुए टोटल 418.62 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'धुरंधर' सबसे खतरनाक लिस्ट में जगह बना चुकी है
'धुरंधर' अब तक हिंदी में रिलीज हुई 990 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1000 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 10वीं जगह पर पहुंच गई है. इन टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट सैक्निल्क के मुताबिक आप नीचे देख सकते हैं.
- पुष्पा 2- 812.14 करोड़
- स्त्री 2- 597.99 करोड़
- छावा- 585.7 करोड़
- जवान- 582.31 करोड़
- गदर 2- 525.7 करोड़
- पठान- 524.53 करोड़
- बाहुबली 2- 510.99 करोड़
- एनिमल- 502.98 करोड़
- केजीएफ 2-435.33 करोड़
- धुरंधर- 419 करोड़
थोड़ी ही देर में 'धुरंधर' इस लिस्ट में केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ते 9वें नंबर पर आ जाएगी और ये होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं.
रणबीर कपूर के पीछे पड़ गए रणवीर सिंह
रणवीर-रणबीर के बीच कोई क्लैश हो न हो, लेकिन उनके फैंस के बीच ऑनलाइन जंग जरूर चलती रहती है. दोनों के फैंस अपने-अपने स्टार्स को भारी दिखाने की कोशिश में रहते हैं. इसी बीच रणवीर सिंह के फैंस के लिए एक खुशखबरी ये है कि अब उनका चहेता स्टार रणबीर कपूर की सबसे बड़ी फिल्म 'एनिमल' का लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है.
ऊपर लिस्ट में साफ दिख रहा है कि रणबीर कपूर की 2023 की ब्लॉकबस्टर 'एनिमल' ने 502.98 करोड़ कमाए थे जिसे पार करने से 'धुरंधर' अब अगले 3 दिनों की दूरी पर है. ये 3 दिनों वाला हिसाब-किताब समझते हैं. असल में 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस इतिहास में दिखता है कि ये हर दिन 30 करोड़ के आसपास कमाती है. तो जाहिर है कि 'एनिमल' का रिकॉर्ड अब बस टूटने ही वाला है.
