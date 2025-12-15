Dhurandhar BO Day 10: ‘धुरंधर’ का बरपा कहर, 'पुष्पा 2'-'छावा' तक के उड़ा दिए परखच्चे, दूसरे वीकेंड बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
Dhurandhar BO Day 10: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है. ये फिल्म रिलीज के 10वें दिन छप्परफाड़ कमाई कर कई साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.
आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ तूफान बन चुकी है और इसके लिए दर्शकों की दीवानगी दिन-ब-दिन और भी तेज़ होती जा रही है. स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों के ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के चलते, इस स्पाई एक्शन फ़िल्म ने पूरे भारत में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लोग रणवीर सिंह की इस फ़िल्म के दीवाने हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ़ कर रहे हैं, जिससे फ़िल्म की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म अभी रुकने के मूड में नहीं है और उम्मीद के मुताबिक, दूसरे वीकेंड में भी इसकी बज आसमान छू रहा है और इसी के साथ इसने बमफाड़ कमाई कर ली है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को को कितना कलेक्शन किया है?
‘धुरंधर’ ने रिलीज के 10वें कितनी की कमाई?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है. साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस की खोई रौनक लौटा दी है. इस फिल्म की वजह से जहां बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश हो रही है तो वहीं मेकर्स की तिजोरियां भी नोटों से भरती जा रही है. गौरतलब है कि ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में धमाकेदार कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे शुक्रवार को इसकी कमाई में काफी ग्रोथ देखने को मिली और दूसरे शनिवार को भी इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस लूट लिया. वहीं दूसरे संडे को ये बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूटी और इसने इतना ज्यादा कलेक्शन किया है कि हर कोई हैरान रह गया है साथ ही इसने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.
- इस बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद 8वें दिन इस फिल्म ने 32.5 करोड़ कमाए और इसके 9वें दिन का कलेक्शन 53 करोड़ रुपये रहा.
- वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 58 करोड़ की कमाई की है.
- इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 10 दिनों की कुल कमाई अब 350.75 करोड़ रुपये हो गई है.
‘धुरंधर’ बनी रणवीर सिंह की सबसे बड़ी फिल्म
‘धुरंधर’ ने कमाल कर दिया है. इस फिल्म ने दूसरे संडे को 55 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ना केवल नया बेंचमार्च सेट कर दिया है बल्कि ये रणवीर सिंह की पद्मावत के 302.15 करोड़ के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन को मात देकर एक्टर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.
साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी ‘धुरंधर’
‘धुरंधर’ ने दूसरे संडे को एक दो नहीं कई बड़ी रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. रिलीज के 10वें दिन ये फिल्म सैयारा के भारत में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन 337.79 करोड़ को मात देकर साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. अब इसके निशाने पर ‘छावा’ है. जिस रफ्तार से ‘धुरंधर’ नोट छाप रही है उसे देखते हुए तो ये फिल्म दूसरे हफ्ते में विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर ‘छावा’ के 615 करोड़ के कलेक्शन को मात दे सकती है.
‘धुरंधर’ बनी दूसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह ने दूसरे शनिवार को 53 करोड़ की कमाई करके इतिहास रच दिया था. वहीं दूसरे रविवार को भी 58 करोड़ का आंकड़ा पार कर इसने पुष्पा 2 और छावा को पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड के सबसे बड़े दूसरे वीकेंड का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
दूसरे वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की कमाई ( कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल कमाई)
- धुरंधर: 143.5
- छावा: 140.72 करोड़
- पुष्पा 2 (हिंदी): 128 करोड़
- स्त्री 2: 93.85 करोड़
- गदर 2: 90.47 करोड़
- एनिमल: 87.56 करोड़
- जवान: 82.46 करोड़
- बाहुबली 2: 80.75 करोड़
- सैयारा: 74.5 करोड़
- दंगल: 71.12 करोड़
