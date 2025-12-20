'ये कोई तरीका होता है..' बहू पर आखिर क्यों भड़कीं अर्चना पूरन सिंह? सरेआम योगिता बिहानी की लगा दी क्लास
अर्चना पूरन सिंह और उनके परिवार ने हाल ही में अपने व्लॉग सीरीज के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस दौरान घर में ही अवॉर्ड सेरेमनी का भी आयोजन किया गया.लेकिन, इस अर्चना अपनी बहू से नाराज हो गईं.
अर्चना पूरन सिंह ने अपने परिवार के संग मिलकर हाल ही में AAAP Ka Parivaar व्लॉग की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. अर्चना ने इस व्लॉग चैनल की शुरुआत एक साल पहले अपने दोनों बेटों आयुष्मान सेठी और आर्यमान के संग की थी. एक्ट्रेस तभी से अपने परिवार के संग नए-नए व्लॉग शेयर करती रहती हैं.
साथ ही अपनी जिंदगी की बेबाक झलकियों को भी वो फैंस के संग शेयर करती रहती हैं. हाल ही में अर्चना पूरन सिंह एंड फैमिली ने पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इन-हाउस सेरेमनी का आयोजन किया.इस दौरान उन्होंने उन सेलेब्स को भी सम्मानित किया जो पिछले एक साथ से उनके इस मस्ती-मजाक का हिस्सा रहे.
योगिता बिहानी ने इवेंट को किया होस्ट
हालांकि, अर्चना पूरन सिंह की बहू योगिता बिहानी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया. चलिए बताते हैं ऐसा क्या हुआ..दरअसल, इस स्पेशल एपिसोड को अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू योगिता बिहानी ने होस्ट किया.इस दौरान शानदार रेड कार्पेट का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के लोगों ने ड्रेस कोड में एंट्री मारी.
लेकिन, रेड कार्पेट पर जब आर्यमान पहुंचे तो योगिना ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि ड्रेस कोड के अनुसार उनके कपड़े बिल्कुल भी नहीं है. आर्यमान का मजाक उड़ाते हुए योगिता ने कहा,'हमने अलग आउटफिट तय किया था.खैर, आपसे क्या ही कहना..जिसने अपने घर की थाली में छेद कर दिया हो अलग से चैनल खोलकर, उसको हम क्या ही कह सकते हैं.'
खैर, ये हंसी-मजाक जारी रहेगा.योगिता बिहानी ने जैसे ही अवॉर्ड विनर्स की घोषणा शुरू की उन्होंने अर्चना पूरन सिंह को आंटी कहकर बुलाया. उन्होंने कहा,'शुरू करते हैं आज के अवॉर्ड्स और हमारी पहली प्रेजेंटर आ रही हैं..आंटी.'अर्चना को योगिता का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. उन्होंने योगिता से कहा,'ये कोई तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का? आंटी नहीं, अर्चना पूरन सिंह बोलो और एंट्री थोड़ी ग्रैंड अनाउंस करो.'
