...और अंत में जंग 'धुरंधर' जीत गई, 'अवतार फायर एंड ऐश' को मुंह की खानी पड़ी

Dhurandhar Vs Avatar Fire And Ash Box Office:'अवतार फायर एंड ऐश' शुरुआती घंटों में तो 'धुरंधर' से ज्यादा कमाई करती रही, लेकिन दिन बीतने के साथ-साथ दर्शक रणवीर सिंह की फिल्म में ज्यादा रुचि दिखाने लगे.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 19 Dec 2025 09:08 PM (IST)
19 दिसंबर का दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए खास रहा. सबसे बड़ी हॉलीवुड साई-फाई एक्शन एडवेंचर फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' रिलीज हुई और आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने लगी. दूसरी तरफ 'धुरंधर' पिछले 15 दिनों से दर्शकों के मन में राज कर रही थी.

ऐसे में दोनों के बीच का क्लैश देखने लायक बन गया. एक तरफ जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म तो दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा का रुख बदल देने वाली आदित्य धर की बॉलीवुड फिल्म. दोनों के बीच शुरुआती घंटों में ही तय हो गया कि आज सिनेप्रेमियों को आंकड़े देखने पर मजा आने वाला है.


शुरुआती घंटों में भारी पड़ी 'अवतार फायर एंड ऐश'

सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 'अवतार फायर एंड ऐश' ने 3.33 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. तो वहीं 'धुरंधर' इस समय तक 2.98 करोड़ रुपये की कमा पाई थी. बॉक्स ऑफिस पर ये दौर अगले कुछ घंटों तक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया.

'धुरंधर' ने पलट दी बाजी

  • शाम होते-होते 'धुरंधर' की कमाई में इजाफा हुआ और ऐसा हुआ कि ये 'अवतार फायर एंड ऐश' से आगे निकल गई. स्टोरी लिखते समय तक 'अवतार 3' 15.67 करोड़ ही कमा पाई है जबकि 'धुरंधर' 17.87 करोड़ कमा चुकी है और बहुत जल्द 500 करोड़ी बनने वाली है. ये आंकड़ा फाइनल नहीं है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव भी हो सकता है.
  • 'धुरंधर' की आज की कमाई से जुड़ा ये डेटा फिल्म के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन सिर्फ हिंदी भाषी दर्शकों के सहारे, कई भारतीय भाषाओं और इंग्लिश में रिलीज हुई 'अवतार 3' को उसके ओपनिंग डे पर ही पीछे छोड़ दिया है.

  • हालांकि, यहां ये ध्यान देना भी जरूरी है कि 'अवतार फायर एंड ऐश' भले ही ओपनिंग डे पर 'धुरंधर' से पीछे हो गई हो, लेकिन फिल्म इस साल इंडिया में रिलीज हुई टॉप 10 ओपनिंग लेने वाली हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़कर नंबर वन की जगह अपने नाम कर चुकी है.
About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 19 Dec 2025 09:07 PM (IST)
Box Office HollyWood Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Avatar Fire And Ash
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget