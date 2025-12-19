...और अंत में जंग 'धुरंधर' जीत गई, 'अवतार फायर एंड ऐश' को मुंह की खानी पड़ी

19 दिसंबर का दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए खास रहा. सबसे बड़ी हॉलीवुड साई-फाई एक्शन एडवेंचर फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' रिलीज हुई और आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने लगी. दूसरी तरफ 'धुरंधर' पिछले 15 दिनों से दर्शकों के मन में राज कर रही थी.

ऐसे में दोनों के बीच का क्लैश देखने लायक बन गया. एक तरफ जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म तो दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा का रुख बदल देने वाली आदित्य धर की बॉलीवुड फिल्म. दोनों के बीच शुरुआती घंटों में ही तय हो गया कि आज सिनेप्रेमियों को आंकड़े देखने पर मजा आने वाला है.





शुरुआती घंटों में भारी पड़ी 'अवतार फायर एंड ऐश'

सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 'अवतार फायर एंड ऐश' ने 3.33 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. तो वहीं 'धुरंधर' इस समय तक 2.98 करोड़ रुपये की कमा पाई थी. बॉक्स ऑफिस पर ये दौर अगले कुछ घंटों तक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया.

'धुरंधर' ने पलट दी बाजी