जेम्स कैमरून की अवतार फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश फाइनली 19 दिसंबर, शुक्रवार को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म का काफी बज बना हुआ है. इन सबके बीच पिछले 14 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर भी कहर ढा रही है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और ताबड़तोड़ कलेक्शन कर इतिहास रच दिया है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं फ्राइडे को इन दोनों फिल्मों में से कौन बाजी मार सकती है?

अवतार फायर एंड ऐश ने 2 बजे तक कितना किया कलेक्शन?

भारत और अन्य जगहों पर अवतार फायर एंड ऐश की जबरदस्त एडवांस सेल हुई थी. जिसके देखते हुए उम्मीद की दा रीह है कि जेम्स कैमरून की बेहद सफल अवतार फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करेगी. वहीं इस फिल्म के शुक्रवार को 2 बजे तक की कमाई के आंक़ड़े आ गए हैं.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अवतार फायर एंड ऐश ने शुक्रवार को रिलीज के पहले दिन दोपहर 2 बजे तक बॉक्स ऑफिस पर 3.33 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. हालांकि रात में नंबर्स में काफी ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद भी फाइनल आंकड़े आ पाएंगे. वैसे ट्रेड एनालिस्टों का अनुमान है कि धुरंधर से कड़ी टक्कर के बावजूद ये फिल्म स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत भारत में 30-35 करोड़ ग्रॉस की ओपनिंग कर सकती है.

'धुरंधर' ने 15वें दिन 2 बजे तक कितना किया कलेक्शन?

रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. इस दौरान इस फिलम का बिजनेस गजब का रहा है, फिल्म ने हर दिन भर-भरकर नोट कमाए हैं. इसी के साथ ये फिल्म दो हफ्तों में 460.5 करोड़ की बमफाड़ कमाई कर चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड भी ये 700 करोड़ के पार हो चुकी है. वहीं पिछले दो हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज कर रही धुरंधर को अब नई रिलीज अवतार फायर एंड ऐश से शुक्रवार यानी आज से मुकाबला करना पड़ रहा है.

ऐसे में धुरंधर की 15वें दिन की कमाई पर असर पड़ सकता है. इन सबके बीच फिल्म के 2 बजे तक के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंजड रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने दोपहर 2 बजे तक 2.98 करोड़ का कलेक्शन किया है.यानी फिलहाल धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अवतार फायर एंड ऐश से पीछे चल रही है. हालांकि असली खेल शाम और रात के शो से पता चलेगा. देखने वाली बात होगी कि दोनों फिल्मों में से कौन सी बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार पाती है.