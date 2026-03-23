'धुरंधर 2' थिएटर में लगी है. फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं आदित्य धर ने फिल्म को बनाया है. आदित्य धर 'धुरंधर' की वजह से चर्चा में हैं. उनकी फिल्म को बहुत सराहा जा रहा है. अब आदित्य धर ने फिल्म को लेकर बात की है और फिल्म से जुड़ी डिटेल्स शेयर की हैं.

कितना है धुरंधर का बजट?

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में आदित्य धर ने फिल्म को लेकर बात की. उन्होंने फिल्म के बजट को लेकर कहा, 'हां, दोनों फिल्मों को बनाने में कुल मिलाकर महज 255 करोड़ रुपये का खर्च आया.'

दो पार्ट में क्यों रिलीज हुई धुरंधर?

आगे उन्होंने कहा, 'ओरिजनली सिंगल फिल्म बनने वाली थी. लेकिन फिल्म 8 घंटे लंबी बन गई और एक फिल्म 8 घंटे की हो नहीं सकती इसीलिए इसे पार्ट में रिलीज किया गया.'

जैसे-जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, वो लंबी होती चली गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदित्य को लगा कि फिल्म के जो छोटे-छोटे 'मोंटाज' थे. वो बड़े-बड़े सीन में बदल गए थे. वो सीन फिल्म में हाईलाइट बन गए तो फिर उन्हें हटाना मुश्किल था. आदित्य ने बताया, 'एक ऐसा सीन जो शायद 10 सेकंड का होना था वो भी दो मिनट का हो गया था.'

मालूम हो कि फिल्म में मेजर इकबाल के इंट्रोडक्शन वाला सीन भी काफी बड़ा हो गया था. अर्जुन रामपाल का वो सीन ढाई मिनट का होना था लेकिन वो 8-9 मिनट का हो गया था. वहीं फिल्म के डायलॉग्स भी सेट पर एन्हांस किए गए. हालांकि, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई और तो वो 95 परसेंट ओरिजनल स्क्रिप्ट के क्लोज थी.

आदित्य धर ने बताया कि उन्होंने ही पूरी फिल्म को शूट किया है. हालांकि, कुछ सीन्स में सेकंड यूनिट ने उन्हें असिस्ट किया है.

फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 2 पार्ट में रिलीज हुई है. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था और दूसरा पार्ट थिएटर में लगा है.