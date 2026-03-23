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आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म ने 4 दिनों में दुनियाभर का 750 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा बज बना है. अब पांचवें दिन भी फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है. लेकिन सलमान खान का एक रिकॉर्ड़ तोड़ने से फिल्म पीछे रह सकती है.

पांचवें दिन कितना कमाएगी 'धुरंधर 2'?

कोई मोई की प्रीडिक्शन के मुताबिक मंडे यानि 23 मार्च को 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से 55 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. ये प्रीडिक्शन हिंदी सहित बाकी सभी लैंग्वेज को मिलाकर है. इतनी कमाई के बाद ये फिल्म बिना हॉलीवुड के सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन जाएगी और रणबीर कपूर के एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ देगी जिसने 44.47 करोड़ का कलेक्शन किया था.

लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जो धुरंधर 2 नहीं तोड़ पाएगी. वो है सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' की कमाई का रिकॉर्ड. 'टाइगर 3' ने फर्स्ट मंडे 59.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. अभी के प्रीडिक्शन के मुताबिक 'धुरंधर 2' इसका रिकॉर्ड क्रॉस नहीं कर पाएगी. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले सोमवार को शाम 5 बजे तक 21.93 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 12 हजार के करीब शोज मिले.

फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में (बॉलीवुड, कमाई के नेट आंकड़े)

टाइगर 3: 59.25 करोड़

एनिमल 44.47 करोड़

बाहुबली 2 (हिंदी) 40.25 करोड़

गदर 2: 38.70 करोड़

टाइगर जिंदा है: 36.54 करोड़

डिस्क्लेमर: सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कोई मोई और Sacnilk से लिए गए हैं. धुरंधर 2 के आंकड़े अभी फाइनल नहीं हैं.

फिल्म की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं फिल्म में वो हमजा और जसकीरत सिंह के किरदार में हैं. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स भी नजर आए हैं. ये दिसंबर 2025 में आई फिल्म धुरंधर का सीक्वल है. धुरंधर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. इस फिल्म ने दुनियाभर में 1300 करोड़ का कलेक्शन किया था.