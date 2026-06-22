अर्जुन कपूर की बहन अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू, सामने आई इनसाइड तस्वीरें

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअर्जुन कपूर की बहन अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू, साड़ी में बन ठन कर पहुंची थीं जाह्नवी कपूर, देखें Inside तस्वीरें

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू, साड़ी में बन ठन कर पहुंची थीं जाह्नवी कपूर, देखें Inside तस्वीरें

Anshula-Rohan Pre Wedding Function: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला और रोहन ठक्कर के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की शुरुआत बीते दिन माता की चौकी से हुई. इस सेरेमनी की इनसाइ़ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 22 Jun 2026 07:54 AM (IST)
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बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. कपल के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं. बीते दिन अंशुला और रोहन की शादी से पहले की रस्मों और पूजा के लिए संजय कपूर से लेकर जाह्नवी कपूर तक सभी सदस्य पहुंच थे. शनाया कपूर ने इस फंक्शन की इनसाइड तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हैं.

माता की चौकी से हुई अंशुला-रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत
अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत 'माता की चौकी' से हुई. इस पूजा सेरेमनी के वीडियो में अंशुला और रोहन साथ में आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाद में कपूर परिवार के सदस्यों के म्यूजिक, डांस और जश्न में शामिल होने से माहौल और भी शानदार हो गया.

 

 
 
 
 
 
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अर्जुन कपूर की बहन अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू, साड़ी में बन ठन कर पहुंची थीं जाह्नवी कपूर, देखें Inside तस्वीरें

माता की चौकी के लिए अंशुला ने गोल्डन कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था और इसके साथ उन्होंने कलरफुल दुपट्टा कैरी किया था. इस ट्रेडिशनल लुक में अंशुला बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं उनके होने वाले दूल्हे रोहन रेड कलर के आटफिट में जंच रहे थे.

 

 
 
 
 
 
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अंशुला ने इस दौरान अपनी बहनों संग खूब तस्वीरें क्लिक कराईं. 


अर्जुन कपूर की बहन अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू, साड़ी में बन ठन कर पहुंची थीं जाह्नवी कपूर, देखें Inside तस्वीरें

शनाया कपूर ने शेयर की अंशुला के प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें
शनाया कपूर ने अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से कई इनसाइड तस्वीरें पोस्ट कीं जिनमें उनके पिता और एक्टर संजय कपूर, मां महीप कपूर और छोटे भाई जहान कपूर नज़र आ रहे हैं।. इस सेलिब्रेशन में अंशुला के भाई-बहन अर्जुन कपूर सौतेली बहनें जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी शामिल हुए थे. इन प्यारे पलों को शेयर करते हुए शनाया ने लिखा, "हम आपसे प्यार करते हैं अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर." और साथ में हार्ट और बुरी नज़र से बचाने वाले इमोजी भी लगाए. तस्वीरों में परिवार के सभी लोग मुस्कुराते हुए और शानदार ट्रेडिशनल आउटफिट में नज़र आ रहे हैं.

 

 
 
 
 
 
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ट्रेडिशनल आउटफिट में जंचे जाह्नवी-खुशी और अर्जुन
अंशुला के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए जाह्नवी कपूर ने साडी कैरी की थी और वे काफी प्यारी लग रही थीं. वहीं खुशी कपूर ने शरारा सूट पहना हुआ था. जबकि बहन की शादी से पहले की रस्मों के लिए अर्जुन कपूर ने भी रेड कलर का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ था.


अर्जुन कपूर की बहन अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू, साड़ी में बन ठन कर पहुंची थीं जाह्नवी कपूर, देखें Inside तस्वीरें

इस दौरान शनाया कपूर व्हाइट सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने बालों का बन बनाकर गजरा लगाया था. 


अर्जुन कपूर की बहन अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू, साड़ी में बन ठन कर पहुंची थीं जाह्नवी कपूर, देखें Inside तस्वीरें

जुलाई 2025 में अंशुला और रोहन ठक्कर ने की थी सगाई
बता दें कि अंशुला ने जुलाई 2025 में रोहन ठक्कर से सगाई की थी और प्रपोज़ल के दौरान ली गई रोमांटिक तस्वीरों के साथ यह खबर शेयर की थी. अपने रिश्ते की शुरुआत को याद करते हुए अंशुला ने लिखा था, "हमने मंगलवार को रात 1:15 बजे बात करना शुरू किया और घंटों तक बातें करते रहे." प्रपोज़ल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "तीन साल बाद, मेरे पसंदीदा शहर में, सेंट्रल पार्क के कैसल के सामने, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया!" अंशुला ने बताया कि प्रपोज़ल ठीक रात 1:15 बजे (IST) हुआ, वही समय जब वे पहली बार जुड़े थे, जिससे वह पल "किसी जादू जैसा" लगा. यह कपल पहली बार 2022 में एक डेटिंग ऐप के ज़रिए मिला था.

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Published at : 22 Jun 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Anshula Kapoor Arjun Kapoor Rohan Thakkar
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