'धुरंधर' से कुछ महीने पहले तक ज्यादातर फिल्में 100 करोड़ी बनने की जुगत में लगी थीं. 'तेरे इश्क में' जैसी कुछ फिल्में सफल भी हुईं तो वहीं कई फिल्में 100 करोड़ का आंकड़ा टच भी नहीं कर पाईं. फिर आई रणवीर सिंह की फिल्म और 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़ के आंकड़े भी छोटे लगने लगे.

फिल्म 500 करोड़ी बनकर अब 600 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. भले ही 'धुरंधर' अभी तक 'छावा' से लेकर 'जवान'-'पठान' जैसी तमाम फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को छू नहीं पाई है, लेकिन अब ये आंकड़े भी सेफ नहीं लग रहे.

ऐसे में 'धुरंधर' के उन 5 रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं और जिन्हें तोड़ पाना आगे आने वाले समय में बड़े-बड़े दिग्गजों के लिए भी बहुत कठिन होने वाला है.





'धुरंधर' के 5 रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना है बहुत कठिन

'धुरंधर' पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये कमा पाई और हाईएस्ट फर्स्ट वीक का रिकॉर्ड नहीं बना पाई. लेकिन फिल्म ने कमाल तब कर दिया जब इसने सेकेंड वीक में 253.25 करोड़ रुपये कमाए. ऐसा करते ही ये फिल्म हाईएस्ट सेकेंड वीक कलेक्शन वाली फिल्म बन गई. फिल्म ने 'पुष्पा 2' से इस मामले में नंबर 1 का ताज छीन लिया. अल्लू अर्जुन की फिल्म ने सेकेंड वीक में 196.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 'धुरंधर' का ये इतिहास रचना यहीं खत्म नहीं हुआ. फिल्म हाईएस्ट सेकेंड फ्राइडे कलेक्शन (32.5 करोड़) और हाईएस्ट थर्ड फ्राइडे कलेक्शन 22.5 करोड़ के साथ नंबर वन फिल्म बनी. कमाल बात ये है कि इसके पहले ये रिकॉर्ड 'पुष्पा 2' और 'छावा' के नाम थे. इसके बाद फिल्म हाईएस्ट सेकेंड सैटरडे कलेक्शन (53 करोड़) और हाईएस्ट थर्ड सैटरडे कलेक्शन (34.25 करोड़) वाली फिल्म भी बन गई. कहानी यहीं नहीं रुकी. जो फिल्म पहले हफ्ते में हाईएस्ट वाले रिकॉर्ड से चूकी वो बाकी के हफ्तों में नंबर वन बनती चली गई. ऐसे ही ये फिल्म हाईएस्ट सेकेंड संडे कलेक्शन (58 करोड़) और हाईएस्ट थर्ड संडे कलेक्शन (38.5 करोड़) वाली फिल्म भी बन गई. पांचवां रिकॉर्ड ये है कि अब तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने 16 दिन में 500 करोड़ी बनने का रिकॉर्ड नहीं बनाया था. इससे पहले 'जवान' को 18 दिन लगे थे ये रिकॉर्ड बनाने में.

'धुरंधर' के बारे में

इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है और उन्होंने अक्षय खन्ना का ऐसा ग्लैमराइज्ड वर्जन पेश किया कि उनका सबसे शानदार कमबैक हो गया. रणवीर सिंह के करियर में एक और बेहतरीन फिल्म जुड़ गई. आर माधवन को 'रॉकेटरी' फिल्म की तरह कुछ अलग करने का मौका मिला और अर्जुन रामपाल-संजय दत्त के नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर लोगों पसंद आए.