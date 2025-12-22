'अवतार फायर एंड ऐश' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा ली है. वो भी ऐसे समय में जब पहले से ही 'धुरंधर' इस पर कब्जा जमाकर बैठी हुई है. फिल्म को रिलीज हुए आज चौथा दिन हो चुका है और फिल्म वीकेंड में कई बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए मंडे टेस्ट में भी पास हो चुकी है.

नॉर्मली होता ये है कि मंडे को छुट्टियां न होने की वजह से फिल्मों की कमाई में कमी दिखाई देती है, लेकिन 'अवतार फायर एंड ऐश' की कमाई में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई. उल्टा ये इस साल की इंडिया में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनने की ओर जाती दिख रही है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'अवतार' साई-फाई सीरीज के तीसरे पार्ट ने पहले वीकेंड में 67.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और 'सुपरमैन 3डी' (49.53 करोड़) के साथ-साथ 'फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन्स' (63.02 करोड़) जैसी इंडिया में टॉप की कमाई वाली फिल्मों को पीछे कर दिया.

अब आज फिल्म ने चौथे दिन 7:05 बजे तक 5.32 करोड़ कमाते हुए टोटल 72.57 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अवतार फायर एंड ऐश' की अगली टारगेट हैं ये दो बड़ी फिल्में

'अवतार फायर एंड ऐश' के सामने अब जो टॉप की कमाई वाली हॉलीवुड फिल्में हैं उनमें से नंबर एक पर 'द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' और दूसरे नंबर पर 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' हैं.

'द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' ने सैक्निल्क के मुताबिक इंडिया में 83.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' ने 101.94 करोड़ रुपये कमाए थे.

'अवतार 3' इतना कमाते ही बन जाएगी नंबर 1

साल 2025 में आई कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में टॉम क्रूज की 'मिशन इंपॉसिबल द फाइनल रेकनिंग' (103.59 करोड़) और F1 (105.07 करोड़) कमाए थे. यानी 'अवतार 3' को अभी सिर्फ 25 करोड़ और कमाने होंगे और इतना कमाते ही ये नंबर 1 फिल्म बन जाएगी. हालांकि, ये भविष्य तय करेगा कि ये रिकॉर्ड कब तक बनेगा.