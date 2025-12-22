हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAvatar Fire And Ash Box Office Day 4: 'अवतार 3' सिर्फ इतना कमाते ही पहनेगी 2025 की नंबर 1 फिल्म का ताज!

Avatar Fire And Ash Box Office Day 4: 'अवतार 3' सिर्फ इतना कमाते ही पहनेगी 2025 की नंबर 1 फिल्म का ताज!

Avatar Fire And Ash Box Office Collection Day 4: जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' मंडे टेस्ट में पास भी हो चुकी है और अब की बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने के करीब भी पहुंच चुकी है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 22 Dec 2025 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

'अवतार फायर एंड ऐश' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा ली है. वो भी ऐसे समय में जब पहले से ही 'धुरंधर' इस पर कब्जा जमाकर बैठी हुई है. फिल्म को रिलीज हुए आज चौथा दिन हो चुका है और फिल्म वीकेंड में कई बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए मंडे टेस्ट में भी पास हो चुकी है.

नॉर्मली होता ये है कि मंडे को छुट्टियां न होने की वजह से फिल्मों की कमाई में कमी दिखाई देती है, लेकिन 'अवतार फायर एंड ऐश' की कमाई में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई. उल्टा ये इस साल की इंडिया में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनने की ओर जाती दिख रही है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'अवतार' साई-फाई सीरीज के तीसरे पार्ट ने पहले वीकेंड में 67.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और 'सुपरमैन 3डी' (49.53 करोड़) के साथ-साथ 'फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन्स' (63.02 करोड़) जैसी इंडिया में टॉप की कमाई वाली फिल्मों को पीछे कर दिया.

अब आज फिल्म ने चौथे दिन 7:05 बजे तक 5.32 करोड़ कमाते हुए टोटल 72.57 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अवतार फायर एंड ऐश' की अगली टारगेट हैं ये दो बड़ी फिल्में

  • 'अवतार फायर एंड ऐश' के सामने अब जो टॉप की कमाई वाली हॉलीवुड फिल्में हैं उनमें से नंबर एक पर 'द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' और दूसरे नंबर पर 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' हैं.
  • 'द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' ने सैक्निल्क के मुताबिक इंडिया में 83.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' ने 101.94 करोड़ रुपये कमाए थे.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by James Cameron (@jamescameronofficial)

'अवतार 3' इतना कमाते ही बन जाएगी नंबर 1

साल 2025 में आई कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में टॉम क्रूज की 'मिशन इंपॉसिबल द फाइनल रेकनिंग' (103.59 करोड़) और F1 (105.07 करोड़) कमाए थे. यानी 'अवतार 3' को अभी सिर्फ 25 करोड़ और कमाने होंगे और इतना कमाते ही ये नंबर 1 फिल्म बन जाएगी. हालांकि, ये भविष्य तय करेगा कि ये रिकॉर्ड कब तक बनेगा.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 22 Dec 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Box Office James Cameron HollyWood Avatar Fire And Ash Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
Advertisement

वीडियोज

Codeine Case: 2027 का घमासान..यूपी में नमूना प्लान! | CM Yogi | SP | UP Election | Akhilesh Yadav
Codeine Case: Shadab Chauhan ने ऐसा क्या कहा..Malook Nagar ने इशारे से ही कर दी बोलती बंद! | BJP
Codeine Case: Congress प्रवक्ता को मनुस्मृति पर बोलना पड़ा भारी! Chitra Tripathi ने सिखाया सबक! |
Codeine Case: CM Yogi के दावों की SP प्रवक्ता ने खोली-पोल, हक्का-बक्का रह गए BJP प्रवक्ता! | UP
Aravali Hills: अरावली पर विवाद..सरकार का क्या जवाब? | Hills Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
यूटिलिटी
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
हेल्थ
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget