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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा10 करोड़ एलिमनी, एक घर और मंथली खर्च...इस कंडीशन पर पवन सिंह को तलाक देंगी ज्योति सिंह!

10 करोड़ एलिमनी, एक घर और मंथली खर्च...इस कंडीशन पर पवन सिंह को तलाक देंगी ज्योति सिंह!

पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते ठीक नहीं हैं. उनके तलाक को लेकर केस चल रहा है. दोनों अक्सर एक-दूसरे पर आरोप लगाते भी नजर आते हैं. अब ज्योति ने एलिमनी को लेकर कंडीशन रखी है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Mar 2026 06:42 PM (IST)
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भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. उनका पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक को लेकर केस चल रहा है. पवन सिंह इस केस के मामले में बुधवार को आरा सिविल कोर्ट पहुंचे. हालांकि, उनकी पत्नी ज्योति कोर्ट नहीं पहुंचीं.

तलाक के लिए ज्योति की ये कंडीशन
ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडेय ने बताया था कि ज्योति सिंह तलाक के लिए क्या कंडीशन लगा रही हैं. उन्होंने कहा अगर पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो 10 करोड़ रुपये एलिमनी देनी होगी. एक घर देना होगा. साथ ही मामला चलने तक उन्हें मंथली खर्च देना होगा. 

बता दें कि ज्योति सिंह 11 फरवरी को कोर्ट पहुंची थी. इस दौरान वो साड़ी में थीं और मांग में सिंदूर भी लगाया था. हालांकि, उस दिन पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे थे.

क्या चाहते हैं पवन सिंह?
वहीं पवन सिंह के वकील सुमन कुमार ने बताया कि पवन सिंह ने कोर्ट से कहा कि वे ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते. उनका ज्योति के साथ रहना संभव नहीं है. पवन सिंह ने ये भी कहा कि जो भी वन-टाइम सेटलमेंट होगा, उसे करने के लिए वे तैयार हैं. लेकिन ज्योति सिंह कोर्ट आई नहीं तो उस पर बात नहीं हुई. अगर दोनों लोग अगली तारीख पर उपस्थित होते हैं तो हो सकता है कि  वन-टाइम सेटलमेंट पर बात हो. पवन सिंह ने अभी इस पर बात नहीं की है कि वो क्या देंगे. ज्योति सिंह क्या कह रही हैं, ये बात सुनी जाएगी. 

 
 
 
 
 
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पवन सिंह की पर्सनल लाइफ

बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं. उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह थी. नीलम ने साल 2015 में आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ 7 मार्च 2018 को शादी की. उनकी शादी की काफी चर्चा हुई थी हालांकि, अब दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं.

पवन सिंह की नेटवर्थ
पवन सिंह भोजपुरी के बड़े स्टार हैं. उनके गाने और फिल्में हिट हो जाती हैं. वो लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनकी नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह 16.75 करोड़ के मालिक हैं. उनकी चल संपत्ति 5.04 करोड़ और अचल संपत्ति 11.70 करोड़ है. वो एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं.

पवन सिंह ने फिल्म स्त्री 2 के लिए गाना खेतों बुलाया आई नहीं गाया था. गाना सुपरहिट हो गया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 25 Mar 2026 06:42 PM (IST)
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Pawan Singh Jyoti Singh
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