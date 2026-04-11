हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में लगे 30 घंटे, Aditya Dhar ने साउंड एडिटर की जमकर की तारीफ

'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में लगे 30 घंटे, Aditya Dhar ने साउंड एडिटर की जमकर की तारीफ

'धुरंधर: द रिवेंज' के निर्देशक आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इसके साथ उन्होंने फिल्म के साउंड एडिटर की तारीफ की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया. 19 मार्च को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. अब इस बीच आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो फिल्म के साउंड एडिटर बिश्वदीप चटर्जी और साउंड मैन जस्टिन जोस के साथ नजर आ रहे हैं. डायरेक्टर ने जमकर दोनों की तारीफ भी की है.

निर्देशक ने खुलासा किया कि फिल्म 'उरी' के समय फाइनल मिक्सिंग में 9 दिन का लंबा समय लगा था, जबकि 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में 24 घंटे और 30 घंटे का समय लगा.

आदित्य धर ने लिखा लंबा-चौड़ा नौट
आदित्य ने लिखा, 'धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज के संगीत के पीछे की जान, बिश्वादिप (बिशु दा) और जस्टिन सर को सलाम. मैं बिशु दा को अपने असिस्टेंट के दिनों से जानता हूं. जब मैं एक उत्सुक बच्चा था और ध्वनि की हर छोटी-छोटी बात के बारे में लगातार सवाल पूछता रहता था. उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया. वह मेरे साथ बैठते और हर बारीकी, हर परत, हर चुनाव को समझाते. यहीं से ध्वनि और सिनेमा के बारे में मेरी समझ की सही मायने में शुरुआत हुई.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aditya Dhar (@adityadharfilms)

ये नामुमकिन सा लगता है- आदित्य धर
उन्होंने आगे लिखा, 'उरी से लेकर धुरंधर तक, वे मेरे लिए हमेशा सहारा रहे हैं. सिर्फ़ सहयोगी ही नहीं, बल्कि हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा सिखाते हुए, हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह मानते हुए. पार्ट 1 की शूटिंग का हमारा आखिरी दिन 2 नवंबर 2025 था. फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई. इतने कम समय में, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों की फाइनल सेटिंग के बाद, पूरी फिल्म के फाइनल डायरेक्टर मिक्स को तैयार होने में सिर्फ 24 घंटे लगे और दूसरे पार्ट की फाइनल मिक्सिंग में सिर्फ 30 घंटे लगे. इतनी बड़ी फिल्म के लिए यह नामुमकिन सा लगता है.'

'धुरंधर 2' का कलेक्शन जानिए
आदित्य ने पोस्ट में आगे लिखा, 'उनके काम में कभी भी मैंने दबाव नहीं देखा. भले ही समय कितना भी कम क्यों न रहा हो. उन्होंने हमेशा सिर्फ सिखाने की कोशिश की और हमेशा आदित्य धर ने बच्चे की तरह नए संगीत की बारीकियों को सीखा.'

सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 1052.26 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

और पढ़ें
Published at : 11 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में लगे 30 घंटे, Aditya Dhar ने साउंड एडिटर की जमकर की तारीफ
'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में लगे 30 घंटे, Aditya Dhar ने साउंड एडिटर की जमकर की तारीफ
बॉलीवुड
ऋद्धिमा कपूर की चियर लीडर बनीं आलिया भट्ट , ननद की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' रिलीज से पहले शेयर किया खास पोस्ट
ऋद्धिमा कपूर के बॉलीवुड डेब्यू से पहले आलिया भट्ट बनीं चीयरलीडर, 'दादी की शादी' रिलीज से पहले शेयर किया पोस्ट
बॉलीवुड
Dacoit Box Office Day 2 Live: 'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल , दूसरे दिन 1 बजे तक का कलेक्शन 1 करोड़ के पार
'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल , दूसरे दिन 1 बजे तक का कलेक्शन 1 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'दोबारा बनाना आसान नहीं होता', 'रामायण' के 4000 करोड़ी बजट पर दीपिका चिखलिया के पोस्ट ने मचाई हलचल
'दोबारा बनाना आसान नहीं होता', 'रामायण' के 4000 करोड़ी बजट पर दीपिका चिखलिया के पोस्ट ने मचाई हलचल
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
विश्व
पाकिस्तान में जेडी वेंस की धमाकेदार एंट्री, आखिर क्यों अमेरिका ने उन्हीं पर लगाया शांति का सबसे बड़ा दांव
पाकिस्तान में जेडी वेंस की धमाकेदार एंट्री, आखिर क्यों अमेरिका ने उन्हीं पर लगाया शांति का सबसे बड़ा दांव
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
इंडिया
Explained: असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं कबीर... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ट्रेंडिंग
Viral Video: मेरा चॉपर निकल जाएगा... महिला की फोटो क्लिक रिक्वेस्ट पर नागालैंड मंत्री ने दिया मजेदार जवाब, वीडियो वायरल
मेरा चॉपर निकल जाएगा... महिला की फोटो क्लिक रिक्वेस्ट पर नागालैंड मंत्री ने दिया मजेदार जवाब, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: घर के किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं लौकी, गर्मियों में खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं लौकी, गर्मियों में खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget