'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में लगे 30 घंटे, Aditya Dhar ने साउंड एडिटर की जमकर की तारीफ

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया. 19 मार्च को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. अब इस बीच आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो फिल्म के साउंड एडिटर बिश्वदीप चटर्जी और साउंड मैन जस्टिन जोस के साथ नजर आ रहे हैं. डायरेक्टर ने जमकर दोनों की तारीफ भी की है.

निर्देशक ने खुलासा किया कि फिल्म 'उरी' के समय फाइनल मिक्सिंग में 9 दिन का लंबा समय लगा था, जबकि 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में 24 घंटे और 30 घंटे का समय लगा.

आदित्य धर ने लिखा लंबा-चौड़ा नौट

आदित्य ने लिखा, 'धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज के संगीत के पीछे की जान, बिश्वादिप (बिशु दा) और जस्टिन सर को सलाम. मैं बिशु दा को अपने असिस्टेंट के दिनों से जानता हूं. जब मैं एक उत्सुक बच्चा था और ध्वनि की हर छोटी-छोटी बात के बारे में लगातार सवाल पूछता रहता था. उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया. वह मेरे साथ बैठते और हर बारीकी, हर परत, हर चुनाव को समझाते. यहीं से ध्वनि और सिनेमा के बारे में मेरी समझ की सही मायने में शुरुआत हुई.'

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ये नामुमकिन सा लगता है- आदित्य धर

उन्होंने आगे लिखा, 'उरी से लेकर धुरंधर तक, वे मेरे लिए हमेशा सहारा रहे हैं. सिर्फ़ सहयोगी ही नहीं, बल्कि हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा सिखाते हुए, हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह मानते हुए. पार्ट 1 की शूटिंग का हमारा आखिरी दिन 2 नवंबर 2025 था. फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई. इतने कम समय में, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों की फाइनल सेटिंग के बाद, पूरी फिल्म के फाइनल डायरेक्टर मिक्स को तैयार होने में सिर्फ 24 घंटे लगे और दूसरे पार्ट की फाइनल मिक्सिंग में सिर्फ 30 घंटे लगे. इतनी बड़ी फिल्म के लिए यह नामुमकिन सा लगता है.'

'धुरंधर 2' का कलेक्शन जानिए

आदित्य ने पोस्ट में आगे लिखा, 'उनके काम में कभी भी मैंने दबाव नहीं देखा. भले ही समय कितना भी कम क्यों न रहा हो. उन्होंने हमेशा सिर्फ सिखाने की कोशिश की और हमेशा आदित्य धर ने बच्चे की तरह नए संगीत की बारीकियों को सीखा.'

सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 1052.26 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.