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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ने फिर दहाड़ा, शनिवार को कमाई में आया 87.5% का तगड़ा उछाल, कलेक्शन जानें

Dhurandhar 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ने फिर दहाड़ा, शनिवार को कमाई में आया 87.5% का तगड़ा उछाल, कलेक्शन जानें

Dhurandhar 2 BO Day 66: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की बॉक्स ऑफिस पर अभी भी दहाड़ कम नहीं हुई है. फिल्म अभी भी बेहतरीन कमाई कर रही है. शनिवार को इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने के लिए मिली है.

By : राहुल यादव | Updated at : 24 May 2026 04:45 PM (IST)
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आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का जलवा थिएटर से लेकर ओटीटी तक देखने के लिए मिल रहा है. 22 मई को ओटीटी पर फिल्म के फर्स्ट पार्ट का रॉ और अनदेखा वर्जन रिलीज किया गया. इसके साथ ही इसके सीक्वल 'धुरंधर 2  रिवेंज' को भी ओटीटी पर रिलीज की तैयारी चल रही है लेकिन इसी बीच देखने के लिए मिला कि फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर अभी थमी नहीं है. शनिवार को 66वें दिन इसकी कमाई में बंपर उछाल दर्ज की गई है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

66वें दिन मिली 87.5% उछाल

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई की सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ. शुक्रवार की तुलना में 10वें शनिवार को इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 87.5% उछाल मिली है. हालांकि, इसकी कमाई के आंकड़े पहले के जैसे दमदार नहीं हैं लेकिन ये अभी भी साबित कर रही है कि अभी भी इसकी कमाई का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है.

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'धुरंधर 2' की 66वें दिन की कमाई

इसके साथ ही अगर 'धुरंधर 2' की 66वें दिन की कमाई के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म को 10वें शनिवार 23 मई को देशभर में 236 शोज मिले और इसकी कमाई 30 लाख रुपये हुई. इतना ही नहीं, इस पर 29 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई. वहीं, फिल्म को एक दिन पहले शुक्रवार को 213 शोज मिले थे, जिस पर 21 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई थी और फिल्म ने 65वें दिन 13 लाख कमाए थे. इस लिहाज से रणवीर सिंह की फिल्म को 66वें दिन 24 घंटों में कमाई में 87.5% बंपर उछाल देखने के लिए मिली है.

गौरतलब है कि 'धुरंधर 2' या फिर किसी भी फिल्म के लिए 10वें शनिवार को 30 लाख का कलेक्शन शानदार माना जाता है. कोईमोई के अनुसार, बुक माय शो पर फिल्म ने 10वें शनिवार को 8.17 हजार टिकटों की बिक्री दर्ज की, जबकि 10वें शुक्रवार को 5.31 हजार टिकटें ही बिकी थीं.

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1800 करोड़ से इंच भर दूर 'धुरंधर 2'

बहरहाल, अगर 'धुरंधर 2' की टोटल कमाई के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, 66 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1,147.18 हो चुका है. वहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म 1800 करोड़ के कलेक्शन से इंच भर दूर है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 1,799.61 करोड़ की कमाई कर ली है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 24 May 2026 04:45 PM (IST)
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