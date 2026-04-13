'धुरंधर 2' को फैंस ने भर-भरकर प्यार दिया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए रिकॉर्ड बनाए. फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया. फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है. फिल्म ने ग्रॉस 1300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं 26वें दिन फिल्म कैसा कमा रही है.

26वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का ऐसा हाल

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी 26वां दिन 2.86 करोड़ (साढ़े 8 बजे तक 11

फिल्म ने 26वें दिन साढ़े आठ बजे तक 2.86 करोड़ कमा लिए हैं.

बता दें कि फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. 26 वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े रात 10 बजे तक फाइनल आएंगे.

धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 1711.98 करोड़ कलेक्शन किया.

फिल्म ने 25 दिनों में नेट 1,083.67 करोड़ और ग्रॉस 1297.48 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.

'धुरंधर '2 का वीक वाइज कलेक्शन

मालूम हो कि धुरंधर 2 ने पेड प्रिव्यूज से 43 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने पहले हफ्ते में ही धमाल कर दिया था और 674.17 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 263.65 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 110.60 करोड़ कमाए.

चौथे हफ्ते में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 7 करोड़ कमाए थे. चौथे शनिवार को 13.50 करोड़, चौथे रविवार को 14.75 करोड़ का कलेक्शन किया था.

'धुरंधर 2' की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. इसकी स्टोरीलाइन भी उन्होंने ही लिखी है, साथ ही इसे प्रोड्यूस भी किया है. फिल्म को आदित्य धर ने दो पार्ट्स में बनाया. आदित्य का कहना था कि फिल्म बनते बनते 8 घंटे की हो गई तो उन्हें इसे फिर 2 पार्ट्स में रिलीज करना पड़ा. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स नजर आए.