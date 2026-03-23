साल 2026 की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार रही है. साल के शुरुआती महीनों में ही कई बड़ी और धांसू फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने कमाई के मामले में जबरदस्त असर दिखाया. एक के बाद एक आई इन फिल्मों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया. ऐसे में आइए जानते हैं कि 2026 में अब तक किन फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई की और टॉप 10 में अपनी जगह बनाई.

धुरंधर 2

लिस्ट में पहले नंबर पर 'धुरंधर 2' है, जिसने चार दिन में 466 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि इसकी कमाई अभी जारी है. इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं.

बॉर्डर 2

दूसरे नंबर पर 'बॉर्डर 2' है, जिसने 362.76 करोड़ रुपये कमाए. यह एक देशभक्ति से जुड़ी फिल्म है, जिसे बड़े पैमाने पर पसंद किया गया. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आए थें.

ओ'रोमियो

तीसरे नंबर पर 'ओ'रोमियो' है, जिसने 83.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. यह एक रोमांटिक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसे विशाल भारद्वाज ने निर्देशित किया है. इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं.

मर्दानी 3

'मर्दानी 3' ने 52.99 करोड़ रुपये कमाए और चौथे स्थान पर है. 'मर्दानी 3' एक हिंदी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रानी मुखर्जी ने पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभाई है.

द केरल स्टोरी 2

पांचवें नंबर पर 'द केरल स्टोरी 2' है, जिसने 51.37 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है.

इक्कीस

छठे नंबर पर 'इक्कीस' है, जिसका कलेक्शन 36.25 करोड़ रुपये रहा. यह एक बायोपिकल वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है. फिल्म में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत मुख्य भूमिकाओं में हैं.

अस्सी

'अस्सी' ने 11.42 करोड़ रुपये कमाए और सातवें नंबर पर है. इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं.

दो दीवाने शहर में

आठवें नंबर पर 'दो दीवाने शहर में' है, जिसने 7.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. रवि उदयवार के निर्देशन में बनी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं.

तू या मैं

'तू या मैं' ने 7.2 करोड़ रुपये कमाए और नौवें स्थान पर है. इसका निर्देशन बिजॉय नाम्बियार ने किया है. फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव लीड रोल में हैं.

राहु केतु

दसवें नंबर पर 'राहु केतु' है, जिसने 6.37 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. विपुल विग के निर्देशन में बनी इस कॉमेडी-फैंटेसी फिल्म में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं.