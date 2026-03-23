रिलीज हुआ 'भूत बंगला' के 'तू ही दिसदा' गाने का टीजर, रोमांटिक अंदाज में दिखे अक्षय कुमार-वामिका गब्बी
Bhooth Bangla Tu Hi Disda Song: फिल्म 'भूत बंगला' के नए रोमांटिक गाने का टीजर रिलीज हो चुका है. गाने में वामिका गब्बी और अक्षय कुमार की शानदार केमिस्ट्री नजर आ रही है, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है.
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों खूब सुर्खियों में है. फिल्म के टीजर रिलीज के बाद से हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है. फिल्म में दिखाई गई कॉमेडी और रोमांच ने हर किसी का दिल जीत लिया है. खास बात ये है कि इस फिल्म से अक्षय और प्रियदर्शन करीब 14 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ आ रहे है. इसी बीच फिल्म का एक और गाना 'तू ही दिसदा' का टीजर रिलीज हो चुका है.
गाने में दिखी अक्षय-वामिका की केमिस्ट्री
फिल्म का नया रोमांटिक गाना 'तू ही दिसदा' का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ और फैंस का दिल जीत लिया है. इसमें अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही है. गाने को झरनों, घने 1जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों में शूट किया गया हैं, जो इसे और भी रोमांटिक बनाते हैं. खास बात ये है कि इस गाने को अरिजीत सिंह ने निखिता गांधी के साथ मिलकर गाया है, जो इस लव ट्रैक को और शानदार बना रही है. इससे पहले फिल्म का पहला गाना 'राम जी आके भला करेंगे' भी सुपरहिट रहा था, जिसने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. सोशल मीडिया पर टीजर के आते ही फैंस इस गाने को सुनने के लिए बेताब हो रहे है, जो कल यानी 24 मार्च को रिलीज होगा.
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फिल्म की टीम और स्टारकास्ट
बता दें, 'भूत बंगला' में अक्षय और वामिका के अलावा परेश रावल, गोवर्धन असरानी, राजपाल यादव और तब्बू जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म के क्रेज को और बढ़ा दिया है. एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया है. प्रियदर्शन की ओर से निर्देशित इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर. कपूर हैं. इससे पहले भी अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया था, जिसमें भूल भुलैया और हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है. ये फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसमें कॉमेडी, रोमांस और हॉरर का शानदार कॉम्बिनेशन दर्शकों को देखने को मिलेगा.
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Source: IOCL