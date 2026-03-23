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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडईशान खट्टर ने भाभी मीरा कपूर संग रेड कार्पेट पर दिए जमकर पोज, अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड संग लूटी लाइमलाइट

ईशान खट्टर ने भाभी मीरा कपूर संग रेड कार्पेट पर दिए जमकर पोज, अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड संग लूटी लाइमलाइट

मुंबई में हाल ही में एक इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी जगत के कलाकारों तक का जमावड़ा देखने को मिला. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 10:56 AM (IST)
मुंबई में हाल ही में एक इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी जगत के कलाकारों तक का जमावड़ा देखने को मिला. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

इस इवेंट में वैसे तो कई सेलेब्स ने शिरकत की. लेकिन, सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर ले गए ईशान खट्टर और उनकी भाभी मीरा कपूर और अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमिट्रिएड्स.

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धुरंधर 2 के मेजर इकबाल उर्फ अर्जुन रामपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमिट्रिएड्स संग इवेंट में स्वैग के साथ एंट्री ली. अर्जुन हमेशा की तरह सिग्नेचर स्टाइल में दिखे. ब्लैक आउटफिट में उनका रफ-टफ लुक काफी इंप्रेसिव लगा. वहीं गैब्रिएला व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में काफी स्टनिंग लगीं.
धुरंधर 2 के मेजर इकबाल उर्फ अर्जुन रामपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमिट्रिएड्स संग इवेंट में स्वैग के साथ एंट्री ली. अर्जुन हमेशा की तरह सिग्नेचर स्टाइल में दिखे. ब्लैक आउटफिट में उनका रफ-टफ लुक काफी इंप्रेसिव लगा. वहीं गैब्रिएला व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में काफी स्टनिंग लगीं.
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ईशान खट्टर ने पिनस्ट्राइप सूट के संग कैजुअल-फॉर्मल लुक अपनाया. वहीं मीरा राजपूत ब्लैक पावर सूट में बेहद क्लासी लगी. देवर-भाभी की इस जोड़ी ने रेड कार्पेट पर लोगों के दिलों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
ईशान खट्टर ने पिनस्ट्राइप सूट के संग कैजुअल-फॉर्मल लुक अपनाया. वहीं मीरा राजपूत ब्लैक पावर सूट में बेहद क्लासी लगी. देवर-भाभी की इस जोड़ी ने रेड कार्पेट पर लोगों के दिलों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
Published at : 23 Mar 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Arjun Rampal Mira Kapoor Gabriella Demetriades Ishan Khattar

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