धुरंधर 2 के मेजर इकबाल उर्फ अर्जुन रामपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमिट्रिएड्स संग इवेंट में स्वैग के साथ एंट्री ली. अर्जुन हमेशा की तरह सिग्नेचर स्टाइल में दिखे. ब्लैक आउटफिट में उनका रफ-टफ लुक काफी इंप्रेसिव लगा. वहीं गैब्रिएला व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में काफी स्टनिंग लगीं.