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ईशान खट्टर ने भाभी मीरा कपूर संग रेड कार्पेट पर दिए जमकर पोज, अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड संग लूटी लाइमलाइट
मुंबई में हाल ही में एक इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी जगत के कलाकारों तक का जमावड़ा देखने को मिला. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
इस इवेंट में वैसे तो कई सेलेब्स ने शिरकत की. लेकिन, सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर ले गए ईशान खट्टर और उनकी भाभी मीरा कपूर और अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमिट्रिएड्स.
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Published at : 23 Mar 2026 10:56 AM (IST)
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ईशान खट्टर ने भाभी मीरा कपूर संग रेड कार्पेट पर दिए जमकर पोज, गर्लफ्रेंड संग दिखे अर्जुन रामपाल
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