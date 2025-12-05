कितने दौलतमंद हैं अक्षय खन्ना? 'धुरंधर' में एक्टिंग से जीता ऑडियंस का दिल, जानें नेटवर्थ

फिल्म 'धुरंधर' रिलीज हो गई है और इसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना का दमदार अवतार देखने को मिला है. एक्टर ने फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाया है जिसने दर्शकों को इंप्रेस कर दिया है. अक्षय खन्ना पिछले 28 सालों से एक्टिंग की दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं. अपने टैलेंट के दम पर एक्टर ने शोहरत के साथ-साथ बेशुमार दौलत भी कमाई है. रईसी में अक्षय बड़े स्टार्स को मात देते हैं.

अक्षय खन्ना ने अपने पिता विनोद खन्ना की 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'हिमालय पुत्र' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. 'धुरंधर' से पहले एक्टर 'छावा' में दिखाई दिए थे. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में उन्होंने औरंगजेब का रोल अदा किया था. अक्षय भले ही बड़े पर्दे पर कम नजर आते हैं, लेकिन उनकी डिमांड में कमी नहीं आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'छावा' और 'धुरंधर', दोनों के लिए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.

अक्षय खन्ना की प्रॉपर्टी और नेटवर्थ

अक्षय खन्ना के पास मुंबई के जुहू में एक आलीशान बंगला है जिसकी कीमत 25 से 35 करोड़ रुपए बताई जाती है.

एक्टर का मालाबार हिल में भी एक शानदार घर है और अलीबाग में एक लैविश फार्म हाउस भी है.

इसके अलावा अक्षय खन्ना पुणे और दिल्ली में भी कई प्रॉपर्टीज के मालिक हैं.

वन इंडिया की मानें तो एक्टर के पास ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं.

अक्षय खन्ना की कुल नेटवर्थ 167 करोड़ रुपए बताई जाती है.

अक्षय खन्ना का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय खन्ना 'दृश्यम 3' में दिखाई देने वाले हैं. फिल्म में एक्टर आईजी तरुण अहलावत के रूप में वापसी करेंगे. इसके अलावा फिल्म महाकाली से वो तेलुगु डेब्यू भी करने जा रहे हैं. इसके अलावा उनके पास सीरीज 'लीगेसी' भी पाइपलाइन में है.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम रोल में दिखाई दिए हैं.