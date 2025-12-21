'1 वीडियो से बर्बाद कर दूंगा 300 करोड़ी प्रोपेगैंडा फिल्म', 'धुरंधर' पर ध्रुव राठी की चेतावनी

आदित्य धर की 'धुरंधर' एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. रिलीज के पहले ही फिल्म को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अब रिलीज के बाद भी इसे लेकर विवाद खत्म नहीं हुए हैं. वैसे तो रिलीज के पहले से ही आदित्य धर की ये स्पाई एक्शन फिल्म को लेकर बज बना हुआ था अब ये फिर एक बार दूसरे कारणों से सुर्खियों में आ गयी है.

मशहूर यूट्यूबर और पोलिटिकल कमेंटेटर ध्रुव राठी ने विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर' को प्रोपोगैंडा करारते हुए इसे बर्बाद करने की धमकी दे डाली है. यहां जानिए क्या है पूरा माजरा.

'सिर्फ एक वीडियो बर्बाद कर देगी 300 करोड़ की प्रोपोगैंडा फिल्म... '

'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसकी कमाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही. फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है और इसके तुरंत बाद अपनी डिटेल्ड ब्रेकडाउन और फैक्ट-बेस्ड स्टोरीटेलिंग के लिए मशहूर ध्रुव राठी के ट्वीट ने विवाद खड़ा दिया. शनिवार को यूट्यूबर ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट शेयर किया.

इसमें उन्होंने लिखा कि, '300 करोड़ की प्रोपोगैंडा फिल्म को खत्म करने में सिर्फ 1 वीडियो लगती है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद मेल्टडाउन इतना बुरा होगा कि वो इसके लिए तैयार नहीं हैं. वीडियो आज रात रिलीज हो रही है. ' ध्रुव राठी ने वीडियो पोस्ट कर दिया है. इसके बाद यूट्यूबर ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन रखा है. अब इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट चुका है.

It takes 1 YouTube video to destroy a ₹300 crore propaganda film



And I guarantee you that the MELTDOWN after this video will be so bad. They’re not ready for this. Releasing tonight ;) — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) December 20, 2025

'आदित्य धर ने बॉलीवुड में चीपनेस की लिमिट पार कर दी... '

बता दें, 'धुरंधर' को लेकर ध्रुव राठी का ये एग्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है. ट्रेलर रिलीज के वक्त भी यूट्यूबर ने आदित्य धर और उनकी इस फिल्म को लेकर खूब बवाल मचाया था.

अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट शेयर किया जहां ध्रुव राठी ने 'धुरंधर' के ट्रेलर में वायलेंट सींस का जिक्र करते हुए लिखा था कि, 'आदित्य धर ने सच में बॉलीवुड में चीपनेस की सारी लिमिट पार कर दी है. उनके लेटेस्ट फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए एक्सट्रीम वायलेंस और टॉर्चर ISIS द्वारा सिर काटने के बराबर है. उनकी पैसों की लालच इतनी बेपरवाह है कि वो अपनी इच्छा से यंग जेनरेशन के दिमाग में जहर घोल रहे हैं. '

Aditya Dhar has truly crossed a limit of cheapness in Bollywood.



The extreme violence, gore and torture shown in his latest film trailer is the equivalent of watching ISIS beheadings and calling it “entertainment”.



His lust for money is so unhinged that he is willingly… — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) November 18, 2025

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इन सभी विवादों के बाद भी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. रणवीर सिंह समेत बाकी की स्टारकास्ट के इस फिल्म के लिए अपनी जान लगा दी है और वो उनके परफॉर्मेंसेस से साफ झलक रहा है. 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई और सैक्निल्क के मुताबिक अब तक इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 517.25 करोड़ और वर्ल्डवाइड 790.75 करोड़ कमा लिए हैं.