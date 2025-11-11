धर्मेंद्र को क्यों कुछ दिन पहले अस्पताल में कराया गया था भर्ती? स्टाफ ने असल वजह का किया था खुलासा
Dharmendra: धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं दिग्गज अभिनेता के स्टाफ ने अब इसकी असल वजह का खुलासा किया है.
सोमवार को धर्मेंद्र की बिगड़ती सेहत की खबरें इंटरनेट पर वायरल हो रही. दिग्गज अभिनेता को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसके बाद से फैंस और वेलविशर्स उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. इन सबके बीच जल्द ही, ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि अभिनेता का निधन हो गया है. हालांकि, सनी देओल की टीम ने एक बयान जारी कर लोगों से झूठी खबरें न फैलाने की रिक्वेस्ट की.
बता दें कि अभिनेता को 1 नवंबर को अस्पताल ले जाया गया था और कहा गया था कि यह एक रेग्यूलर चेकअप था, वह अस्पताल के टॉप डॉक्टरों की देखरेख में थे. उस समय, पत्रकार विक्की लालवानी ने अपने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उन्होंने अस्पताल के एक स्टाफ से बात की, जिसने धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की असल वजह बताई थी.
कुछ दिन पहले क्यों अस्पताल में भर्ती कराए गए थे धर्मेंद्र
स्टाफ सदस्य ने बताया था कि धर्मेन्द्र की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है. स्टाफ मेंबर ने कहा था,” नहीं, अभी चिंता की कोई बात नहीं है. उनकी हालत स्थिर है. उनके पैरामीटर ठीक हैं. हार्ट रेट 70 है, ब्लडप्रेशर 140/80 है. उनका यूरिन आउटपुट भी ठीक है." जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया, तो अस्पताल के कर्मचारी ने कहा, "उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत थी. वह आईसीयू में हैं."
हेमा मालिनी ने कहा था अभिनेता की हालत स्थिर
बाद में, धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के बाद हेमा मालिनी ने एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान कंफर्म किया था कि अभिनेता की हालत स्थिर है. उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है और हम सब उनके साथ हैं. हेमा ने कहा था, “मैं आप सभी से उनके वेलफेयर और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट करती हूं."
View this post on Instagram
इस बीच सोमवार को धर्मेंद्र की गंभीर हालत की खबरें फैलने के बाद सनी देओल सही पूरा परिवार उन्हें देखने के लिए अस्पताल में पहुंचा. वहीं शाहरुख खान, सलमान खान और गोविंदा सहित कई सितारे भी अस्पताल में दिग्गज अभिनेता का हाल-चाल लेने पहुंचे थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL