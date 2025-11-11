7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'हक़' ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी और पहले दिन 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की, हालांकि, पॉजिटिव रिव्यू और दर्शकों के ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के चलते, फिल्म ने वीकेंड में ज़बरदस्त तेजी दिखाई और अच्छी कमाई भी की. चलिए यहां जानते हैं 'हक़' पहले मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल?

'हक' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'हक़' बॉक्स ऑफिस पर एक डार्क हॉर्स बनकर उभर रही है. शाह बानो की रियल लाइफ के मामले से इंस्पायर ये कोर्टरूम ड्रामा अपनी जबरदस्त कहानी और महिला अधिकारों व न्याय पर एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज के लिए खूब तारीफ बटोर रही है. एस वर्मा द्वारा निर्देशित, 'हक' की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन 91.43 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 3.35 करोड़ कमाए. इसके बाद तीसरे दिन यानी संडे को 'हक' ने 14.93 फीसदी की तेजी के साथ 3.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'हक' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 1 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'हक' की चार दिनों की कुल कमाई अब 9.95 करोड़ रुपये हो गई है.

'हक' ने इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो को दी मात



'हक' की कमाई में मंडे को बेशक गिरावट आई लेकिन इसने इस साल रिलीज हुई इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो के भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन (7.77 करोड़) को मात दे दी है.

इसके साथ इसने होमबाउंड (4.58 करोड़), निकिता रॉय (1.28 करोड़), आंखों की गुस्ताखियां (1.80 करोड़), केसरी वीर (1.88 करोड़), कंपकंपी (1.50 करोड़), फुले (6.76 करोड़), सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव (5.32 करोड़) और लवयापा (7.69 करोड़) के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी मात दे दी है.

फिल्म को वीकडेज में बढ़ानी पड़ेगी रफ्तार

हालांकि निर्माताओं ने अभी तक फिल्म के बजट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'हक़' 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. ऐसे में इस फिल्म को अगर अपनी लागत वसूलनी है तो इसे अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे वीकेंड में भी अच्छी कमाई करनी होगी.