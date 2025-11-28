'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
Ikkis Dharmendra Video: बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म से एक्टर की आवाज का एक वीडियो जारी किया गया है.
बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं. धर्मेंद्र काफी दिनों से बीमार चल रहे थे. उनके निधन के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है. खास बात ये है कि धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. जिस दिन धर्मेंद्र का निधन हुआ उसी दिन सुबह फिल्म इक्कीस से उनका पोस्टर सामने आया था. अब इस फिल्म से उनका वीडियो सामने आया है. जिसमें वो एक कविता सुनाते नजर आ रहे हैं. इस कविता को सुनने के बाद फैंस बहुत इमोशनल हो रहे हैं.
मेकर्स ने धर्मेंद्र का वीडियो शेयर किया है. खास बात ये है कि धर्मेंद्र जो कविता सुना रहे हैं वो उन्होंने खुद लिखी है. वीडियो में उनकी आवाज सुनने के बाद हर कोई इमोशनल हो रहा है और फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.
धर्मेंद्र ने सुनाई कविता
मेकर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'आज भी जी करदा है, पिंड अपने नू जावां.धरम जी मिट्टी के सच्चे बेटे थे, और उनके शब्दों में उस मिट्टी की खुशबू है. उनकी यह कविता एक तड़प है, एक लीजेंड की दूसरे लीजेंड को श्रद्धांजलि. हमें यह टाइमलेस कविता देने के लिए धन्यवाद.'
फैंस हुए इमोशनल
इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- क्या खूबसूरत ट्रिब्यूट है. दूसरे ने लिखा- धरमजी को एक आखिरी बार थिएटर में देखने के लिए जरुर जाऊंगा. एक ने लिखा- सर की आखिरी फिल्म.
इक्कीस की बात करें तो ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. धर्मेंद्र के फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं.
