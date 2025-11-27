धर्मेंद्र के दोनों बेटो में कौन है ज्यादा अमीर? सनी देओल और बॉबी देओल की नेटवर्थ जानें
Sunny Deol Vs Bobby Deol: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. उनके जाने से पूरा परिवार टूट गया है. उनके दोनों बेटों सनी और बॉबी में कौन ज्यादा अमीर है आपको बताते हैं.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 29 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से पूरा परिवार टूट गया है. धर्मेंद्र के दोनों बेटे उनसे बहुत प्यार करते थे. जैसे ही धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हुए थे उसके बाद से दोनों बेटे इमोशनल हो गए थे. धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी है. सनी देओल और बॉबी देओल ने पिता के निधन के बाद अभी तक चुप्पी साधी हुई है उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया है.
सनी देओल और बॉबी देओल दोनों ही एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं और अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर रहे हैं. सनी और बॉबी ने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. दोनों ने फिल्मों से मोटी कमाई की है. जब से सनी और बॉबी ने वापस की है तब से हर जगह छाए हुए हैं. आइए आपको बताते हैं धर्मेंद्र के दोनों बेटों में से कौन ज्यादा अमीर है.
इतनी है सनी देओल की नेटवर्थ
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल की नेटवर्थ 130 करोड़ है. ये साल सनी देओल के लिए बहुत खास रहा है उनकी फिल्म को बहुत पसंद किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल के पास विले पार्ले में बंगला है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये है. इसके अलावा उनका जुहू में भी एक बंगला है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. इन दो बंगलों के अलावा मुंबई में कई जगह पर सनी देओल के बाद प्रॉपर्टी है. सनी के पास पंजाब में भी जमीन है. गाड़ियों की बात करें तो सनी देओल को लग्जीरियस कार का बहुत शौक है. उनके पास ऑडी ए8एल, लैंड रोवर डिफेंडर 110 भी है.
View this post on Instagram
इतनी है बॉबी की नेटवर्थ
बॉबी देओल ने जब से इंडस्ट्री में वापसी की है तब से वो नेगेटिव रोल में ज्यादा नजर आ रहे हैं. उनका ये स्टाइल फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी की नेटवर्थ 66.7 करोड़ है. वो एक फिल्म के लिए करीब 5-8 करोड़ चार्ज करते हैं. उनके पास भी लग्जीरियस गाड़ियों का कलेक्शन है.
कौन है ज्यादा अमीर
नेटवर्थ के मामले में सनी देओल छोटे भाई बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं. दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार है और अक्सर साथ में फोटोज शेयर करते रहते हैं.
ये भी पढ़ें: Dharmendra Prayer Meet Live: धर्मेंद्र की 'प्रेयर मीट' आज, हेमा मालिनी का छलका दर्द, कहा-धरम जी मेरे लिए सब कुछ थे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL