'ये फिल्म की तो मेरी मरा मुंह देखोगे...', किसकी धमकी पर धर्मेंद्र ने ठुकरा दी थी 'जंजीर'?
Dharmendra Rejected Janzeer: अमिताभ बच्चन की फिल्म 'जंजीर' पहले धर्मेंद्र को ऑफर हुई थी. हालांकि दिग्गज एक्टर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें किसी ने फिल्म ना करने के लिए अपनी कसम दे डाली थी.
1973 में रिलीज हुई फिल्म 'जंजीर' में अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे. इस फिल्म ने दिग्गज एक्टर की किस्मत बदल दी थी. लेकिन उनसे पहले ये फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर हुई थी जिसे धर्मेंद्र ने कबूल भी कर लिया था. लेकिन बाद में उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी. उनके बेटे बॉबी देओल ने हाल ही में खुलासा किया था कि आखिर क्यों धर्मेंद्र ने 'जंजीर' में एक्टिंग करने से इनकार कर दिया था.
दीपकीर्ति चौधरी की किताब 'रिटन बाय सलीम-जावेद' में लिखा है कि सलीम खान ने सबसे पहले धर्मेंद्र को 'जंजीर' का आईडिया दिया था. जिसके बाद दिग्गज एक्टर ने 2500 रुपए में 'जंजीर' का आइडिया खरीद लिया था. इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्म में लीड रोल भी ऑफर किया गया था. तब 'जंजीर' को धर्मेंद्र के भाई अजीत और डायरेक्टर प्रकाश मेहरा मिलकर बनाने वाले थे.
'ये फिल्म की तो आप मेरा मरा मुंह देखोगे'
हालांकि धर्मेंद्र ने अपने भाई के जाने के बाद 'जंजीर' को ठुकरा दिया था. जिसकी असल वजह उनके बेटे बॉबी देओल ने बताई. इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया था कि धर्मेंद्र ने उनकी एक कजिन सिस्टर की वजह से 'जंजीर' छोड़ी थी. उन्होंने कहा था- 'जब जंजीर ऑफर हुई थी, तो पापा इसे करना चाहते थे. लेकिन हमारी एक कजिन सिस्टर थी और उनकी शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी प्रकाश मेहरा जी से. वो एक दिन घर आईं और बोलीं कि आपको मेरी कसम, अगर आपने ये फिल्म की तो आप मेरा मरा मुंह देखोगे. इसलिए मेरे पापा को 'जंजीर' छोड़नी पड़ी.'
'जंजीर' के बारे में
प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'जंजीर' में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन लीड रोल में दिखाई दिए थे. ये एक्शन क्राइम फिल्म थी जिसमें प्राण, अजीत खान और बिंदू भी अहम रोल अदा करते नजर आए थे. 'जंजीर' से ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी शुरू हुई थी.
