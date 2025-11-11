धर्मेंद्र ने आखिरी बार किया था ये पोस्ट, फैंस को दी थी इस चीज की शुभकामनाएं

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र एक्टिंग की दुनिया में आज भी एक्टिव हैं. वो जल्द ही फिल्म इक्कीस में नजर आने वाले हैं. धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. तबीयत खराब होने की वजह से वो कम पोस्ट कर रहे हैं. उनका लास्ट पोस्ट 2 अक्टूबर का है.

धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. धर्मेंद्र फैंस को अपनी हेल्थ का अपडेट भी देते रहते हैं. उन्होंने 2 अक्टूबर को एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें वो फैंस को दशहरे की शुभकामनाए देते नजर आए थे.

धर्मेंद्र का पोस्ट वायरल

धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट 2 अक्टूबर को शेयर किया था. जिसमें वो कई लोगों के साथ कार में बैठे नजर आ रहे हैं. वो फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं देने के साथ कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आएं. धर्मेंद्र इस वीडियो में एकदम फिट नजर आ रहे हैं. मगर अब तबीयत खराब होने की वजह से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं.

हेमा मालिनी ने लगाई फटकार मंगलवार की सुबह धर्मेंद्र के निधन की अफवाहें आने लगी थीं जिसके बाद हेमा मालिनी ने पोस्ट शेयर करके लोगों की क्लास लगाई है. हेमा मालिनी का पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने लिखा- 'जो हो रहा है वह माफ करने योग्य नहीं है! कैसे ज़िम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं जो इलाज का जवाब दे रहे हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं? यह बेहद असम्मानजनक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है.

कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की आवश्यकता का सम्मान करें.'

वर्कफ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र जल्द ही अगस्त्य नंदा के साथ फिल्म इक्कीस में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.

