बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हैं. वहीं हाल ही में जरीन खान की प्रेयर मीट में जितेंद्र लड़खड़ाकर गिर गए. हाल ही में वेटरन एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान का भी निधन हो गया था. वहीं सुलक्षणा पंडित ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसे में फैंस के बीच दिग्गज एक्टर्स की हेल्थ को लेकर टेंशन पैदा हो गई है.

धर्मेंद्र 31 अक्टूबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था. आज धर्मेंद्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जिसके पास पूरी देओल फैमिली उनका हाल जानने हॉस्पिटल पहुंची. वहीं सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा से लेकर अमीषा पटेल तक ने हॉस्पिटल पहुंचकर धर्मेंद्र से मुलाकात की.

प्रेम चोपड़ा भी अस्पताल में एडमिट

प्रेम चोपड़ा को भी आज लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पीटीआई के मुताबिक 92 साल के हो चुके एक्टर को वायरल इंफेक्शन और उम्र से जुड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लीलावती अस्पताल के डॉ. जलील पारकर ने एक बयान में प्रेम चोपड़ा का हेल्थ अपडेट शेयर किया. उन्होंने कहा- 'उन्हें हृदय रोग है और उन्हें वायरल इंफेक्शन भी था, इसलिए मैं उनके फेफड़ों का इलाज कर रहा हूं. वो आईसीयू में नहीं, बल्कि वार्ड में हैं. वो 92 साल के हैं और उन्हें उम्र से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं, जिसके कारण उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा. अगले तीन-चार दिनों में वो ठीक हो जाएंगे और घर चले जाएंगे.'

लड़खड़ाकर गिरे जितेंद्र

आज एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीट रखी गई थी. इसमें दिग्गज एक्टर जितेंद्र भी शामिल हुए थे. इस दौरान एक्टर सीढ़ियों से टकराकर गिर गए जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो को देखकर फैंस दुआ कर रहे हैं कि जितेंद्र ठीक हो और उन्हें ज्यादा चोटें ना आई हों.

बता दें कि एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था. वहीं उनसे एक दिन पहले 6 नवंबर को सुलक्षणा पंडित ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.