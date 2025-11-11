बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र की तबीयत कई दिनों से खराब है और वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. बीते दिन खबरें आई थीं कि एक्टर की हालत नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. इसके बाद अस्पताल में सनी देओल से लेकर हेमा मालिनी, ईशा देओल सहित परिवार के तमाम सदस्य देखे गए. रात तक सलमान खान, शाहररुख खान, गोविंदा और अमीषा पटेल तक कई सितारे अस्पताल में अभिनेता का हाल-चाल जानने पहुंचे. जिसके बाद तो पूरा देश धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर फैंस परेशान हो गया और उनकी सलमाती के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया.

फिर मंगलवार सुबह खबरें फैल गई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है. इस खबर ने तो हर किसी का दिल दहला दिया. लेकिन फिर हेमा मालिनी और ईशा देओल ने पोस्ट कर धर्मेंद्र के निधन के रूमर्स फैलाने वालों पर भड़ास निकाली और कहा कि एक्टर अब रिकवर हो रहे हैं.

धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों को हेमा ने बताया गैर-ज़िम्मेदाराना

बता दें कि मंगलवार, 11 अक्टूबर को हेमा मालिनी ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट कर धर्मेंद्र के निधन के सभी दावों को झूठा करार दिया साथ ही क्लियर किया कि धर्मेंद्र ठीक हो रहे हैं. उन्होंने लिखा, "जो हो रहा है वह अक्षम्य है! ज़िम्मेदार चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैर-ज़िम्मेदाराना है. प्लीज परिवार और उनकी प्राइवेसी की ज़रूरत का पूरा सम्मान करें."





What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025

धर्मेंद्र की बेटी ईशा का भी अफवाहें फैलाने वालों पर फूटा गुस्सा

इससे पहले, ईशा देओल ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बयान जारी किय था जिसमें स्पष्ट किया गया कि धर्मेंद्र "स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं." उन्होंने लिखा था, "मीडिया ओवरड्राइव में है और झूठी खबरें फैला रही है. मेरे पिता स्टेबल हैं और ठीक हो रहे हैं, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे परिवार को प्राइवेसी दें. पापा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद."









सनी देओल ने भी दिया था धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट

इससे पहले सनी देओल की टीम ने भी धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट जारी किया था. ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल की टीम ने अपने बयान में कहा था, ' धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे ऑब्जर्वेशन में हैं आगे के कमेंट्स और अपडेट अवेलेबल होने पर शेयर किए जाएंगे. प्लीज उनकी हेल्थ के बारे में झूठे रूमर्स न फैलाएं. सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें और परिवार की प्राइवेसी के राइट का सम्मान करें. सनी देओल टीम.'

कब से अस्पताल में भर्ती हैं धर्मेंद्र?

बता दें कि 89 साल के धर्मेंद्र को 1 नवंबर को अस्पताल में एडमिट कराया गया था. पहले खबरें आई थीं कि वे रूटीन चेकअप के लिए अस्पातल में भर्ती किए गए हैं. फिर खबर आई कि दिग्गज अभिनेता को सांस लेने में दिक्कत के कारण अस्पताल में एडमिट कराया गया है और वे आईसीयू में हैं. हॉस्पिटल के एक स्टाफ सदस्य ने बताया था,” नहीं, अभी चिंता की कोई बात नहीं है. उनकी हालत स्थिर है. उनके पैरामीटर ठीक हैं. हार्ट रेट 70 है, ब्लडप्रेशर 140/80 है. उनका यूरिन आउटपुट भी ठीक है." जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया, तो अस्पताल के कर्मचारी ने कहा, "उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत थी. वह आईसीयू में हैं."

अब परिवार द्वारा जारी की गई स्टेटमेंट के बाद ये क्लियर हो गया है कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं. हालांकि वे उम्र संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. इन सबके बीच फैंस दिग्गज अभिनेता के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.