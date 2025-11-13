बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर फैंस बहुत परेशान हैं. बुधवार को धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. बुधवार की सुबह बॉबी देओल पिता को घर ले गए थे.जिसके बाद अब उनका घर पर ही इलाज हो रहा है. फैंस को हेमा मालिनी और सनी देओल की टीम धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर अपडेट देते रहते हैं. जिससे उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल जाती है. फैमिली ने ऑफिशियल अपडेट में कहा है कि एक्टर की तबीयत अब पहले से ठीक है और वो स्टेबल हैं. इसी बीच हेमा मालिनी ने बताया है कि पिछले कुछ दिन उनके लिए मुश्किल भरे रहे हैं.

हेमा मालिनी पति धर्मेंद्र से मिलने के लिए अस्पताल में जा रही हैं. वो और ईशा दोनों ही हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थीं. उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि बीते कुछ दिन उनके लिए आसान नहीं थे.

सब ऊपर वाले के हाथ में है

हेमा मालिनी ने सुभाष के झा को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र की हेल्थ के बारे में बात की. उन्होंने कहा- 'मेरे लिए ये आसान समय नहीं है. धरमजी की हेल्थ हम सभी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है. उनके बच्चे सोए नहीं हैं. मैं कमजोर नहीं पड़ सकती हूं. बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन मैं खुश हूं कि वो घर पर वापस आ गए हैं. हमारी चिंता खत्म हुई कि वो अस्पताल से बाहर हैं. उन्हें अपने प्यार करने वाले लोगों के आस-पास रहने की जरुरत है. बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है.'

बता दें मंगलवार को धर्मेंद्र के निधन की अफवाहें उड़ी थीं जिसके बाद हेमा मालिनी ने पोस्ट शेयर करके सभी को फटकार लगाई थी. उन्होंने लिखा था- 'जो हो रहा है वह माफ़ करने योग्य नहीं है! कैसे ज़िम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं जो इलाज का जवाब दे रहे हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं? यह बेहद असम्मानजनक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की आवश्यकता का सम्मान करें.'

